Міністр Сухопутних військ США відвідав Львівщину

Міністр ознайомився з процесом підготовки військовослужбовців у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки

Сьогодні, 2 лютого, до Міжнародного центру миротворчості та безпеки завітав Міністр Сухопутних військ США пан Марк Еспер. Зустрічали гостя голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський і начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час перебування на Львівщині Марк Еспер ознайомився з особливостями організації процесу підготовки наших військовослужбовців під керівництвом іноземних та українських інструкторів.

Велике зацікавлення іноземного гостя викликав Центр імітаційного моделювання Навчального центру підготовки підрозділів. Зокрема, він ознайомився з його призначенням та можливостями, з тактичними оперативними центрами батальйону та бригади, а також з призначенням та роботою системи віртуального моделювання дій командного складу VBS3.