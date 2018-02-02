Куди піти у Львові у вихідні 3-4 лютого

Вихідні у Львові завжди динамічні та цікаві, головне – не забути вдома гарний настрій та усмішку

«Львівська газета» підготувала найцікавіші маршрути на 3-4 лютого.

HarryPotterBookNight 2018

Упевнені, як маленькі так і дорослі львів’яни мріють хоч раз у житті потрапити на платформу 9 ¾ на лондонському вокзалі «Кінгс Крос». Щороку 1 вересня звідси відходить Гоґвортс-Експрес та їде до станції Гоґсмід, єдиного місця в Британії, де немає жодного маґла. До вересня ще 8 місяців, а от 3 лютого (субота) у Львові відчиняє свої двері для нових учнів Школа чаклунства та магії Гоґвортс! Юних чарівників закликають брати свої палички, мантії та мітли і хутчіш прибувати на довгоочікувану подію – HarryPotterBookNight 2018 у мережі книгарень Bookling.

На вас чекає справжня битва чотирьох факультетів – Ґрифіндор, Рейвенклов, Гафелпаф, Слизерин – частиною одного з яких стане кожен охочий, пройшовши через церемонію Сортувального капелюха!

Тематика цьогорічної HarryPotterBookNight – фантастичні звірі, тому не забудьте пригадати їх напередодні, адже це допоможе вам і вашому факультету вибороти бажану перемогу в більшості конкурсах. У кінці свята – вручення призів та конкурс костюмів серед учасників!

Час справжньої магії настав!

м. Львів, ТРЦ ForumLviv, 1 поверх;

3 лютого, початок о 17:00.

Участь безкоштовна.

Реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTlhbXAynsrow2WGhXbR4m5PF5cDgerheROTjw5M6O7kQfYg/viewform

Прем’єра фільму «МІФ»

Поки дітлахи чаклують, дорослих чекає прем’єра фільму «МІФ». Стрічка Леоніда Кантера та Івана Яснія розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. У фільмі поєднано документальні кадри та анімацію, яку створив український карикатурист Юрій Журавель.

3 лютого – 18:00

Планета кіно (ТРЦ Forum lviv).

Вхід за добровільними внесками.

Виставка Василя Мельниченка «Братва»

Музей історії релігії запрошує на виставку Василя Мельниченка (Росія) «Братва», присвячену «новому типажу, що вийшов на арену європейської історії внаслідок анексії Росією частини України. Кримінал, який стоїть при владі в Росії, може впевнено спиратись лише на спільноту з кримінальною свідомістю, де не діють абстрактні норми закону, де все вкладається в рухову парадигму «погляд − рука», де нормою стає свавілля сильного, а ідеологією − вірити в те, у що вірить сильний».

Виставка «Братва» заборонена «мистецтвознавцями ФСБ і міліції».

Світлини зроблені російськими фотомайстрами в Росії, на Сході України, в анексованому Криму.

Ар Деко у Львові

Поціновувачів стилю чекає лекція, виставка та дискусія – Ар Деко у Львові у Науково-технічній бібліотеці НУ «Львівська політехніка»

У програмі: 1) лекція історика архітектури та мистецтва Ігоря Сьомочкіна «Проблема стилю Ар Деко у Львові», 2) дискусія за темою, до якої запрошуються шанувальники архітектури Львова, 3) виставка давніх та сучасних видань до теми події від Науково-технічної бібліотеки НУ «Львівська політехніка», 4) виставка артефактів доби Ар Деко (1910-1930-ті роки), до якої запрошуються всі охочі, 5) презентація листівки «Ар Деко в архітектурі Львова», малюнок Тетяна Казанцева, дизайн Leon Serg,

Дрес-код: відповідно до періоду Ар Деко. Підходить для дітей

Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка» (вул. Професорська, 1)

3 лютого, 12:00

«Коли цвіте папороть» Є.Станковича

Львівська опера в перші лютневі дні зваблює купальськими мотивами – фольк опера-балет «Коли цвіте папороть» Є.Станковича за участю солістів опери, хору, балету та симфонічного оркестру.

«Коли цвіте папороть» Євгена Станковича – явище в музиці унікальне і за жанром, і за сценічною історією. Твір був написаний у 1977 році, але ніколи не мав повного сценічного втілення. У цій новаторській виставі нема традиційного сюжету, звичних для опер арій, дуетів. У першій дії заглянемо в барвисті часи язичництва, коли формувалася прадавня культура українського народу в єднанні людини й природи; у другій – відправимося у наші бурхливі дні з відлунням війни, з героїкою, навіяною спогадами про волелюбне козацтво, з тривогою про загрозу можливої майбутньої катастрофи.

Львівський театр опери та балету ім. С. Крушельницької

3 лютого – 4 лютого, 18:00

Ціна:Від 80 грн. до 500 грн.

Презентація альбому «Rosa das Rosas»

Вечірнє життя у Львові продовжить унікальна подія, яка занурить Вас у світ середньовіччя! Довгоочікуваний новий альбом від львівського ансамблю Kings & Beggars, спільно з яскравим хореографічно-театралізованим шоу від студій старовинного танцю «Джойссанс» (Київ) та «Бельтайн» (Львів). Презентація альбому «Rosa das Rosas».

«Rosa das Rosas» – це вибрані пісні одного з найвідоміших середньовічних пісенних манускриптів Cantigas de Santa Maria (XIII ст., Іспанія), заспівані оригінальною галісійсько-португальською мовою та зіграні на середньовічних інструментах.

«Кастильский двір славився як центр наук та мистецтв від Піренеїв до Альп. До двору Альфонсо Мудрого стікалися музиканти, танцюристи і співаки не тільки християнського, а й інших віросповідань. Ми хочемо показати це мультикультурне освічене суспільство такої, здавалося би, далекої епохи. Ви побачите танці, релігійні та світські, ми оживимо сюжети пісень у фарбах і особах, пограємо в рухливі і настільні ігри – адже тодішній король Альфонсо Мудрий був славний не лише своєю «Книгою кантиг», але і «Книгою ігор». Буде багато контрастів, як і належить в епоху Середньовіччя – з її карнавалами і постами, куртуазними турнірами та нехитрими сільськими забавами.

До того ж, Ви побачите спеціально розроблені до цієї події костюми, унікальну моду епохи правління короля Альфонсо Х Мудрого», – зазначають організатори.

Клуб Picasso (вул. Зелена, 88)

3 лютого, 19:00

Вартість квитків: – 200 грн. без місця

– 250 грн. з місцем за столиком

В день події – 250 грн. на всі квитки.

Фільм «Возз’єднання: десять років після війни»

В неділю 4 лютого Перша Львівська Медіатека запрошує на показ фільму «Возз’єднання: десять років після війни».

Документальна стрічка, присвячена зустрічі молодих албанців та сербів через 10 років після війни на Балканах. Косово, 1999 рік. Серби та албанці живуть відокремлено, країна на межі війни. В цей час дві групи сміливих студентів з кожної сторони вирішують вперше познайомитися та поспілкуватися зі своїми опонентами. За два тижні після цієї зустрічі почалися бомбардування НАТО і студенти втратили зв’язок один із одним – аж поки не зустрілися знову через 10 років. Між ними досі існують конфлікти, але ролі змінилися кардинально.

Цей фільм піднімає багато питань про примирення, довіру та діалог, які хвилюють українців сьогодні.

Перша Львівська Медіатека (Мулярська, 2А,)

4 лютого, 15:00

Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

В гостях у Моцарта

А от Львівська філармонія підготувала незвичну зустріч з Моцартом. Коли йому було шість років, його слухала могутня імператриця Марія Терезія. Коли він сягнув розвитку кар’єри, його слухала вся Європа. Сьогодні його слухає весь світ. Запрошуємо і вас – у Львівській обласній філармонії моцартфест «В гостях у Моцарта». 4 лютого – вечір віртуозів. Скрипалі, які виступали на найвідоміших сценах світу – Марко Комонько та Олександр Божик, солісти, лауреати численних конкурсів Юрій Хвостов, Ярослав Жовнірович та Андрій Ткачук, і американська валторністка Лінні Хостетлер подарують вам вечір блискучої класики. Звучатимуть Кончертоне до мажор та Симфонія-Кончертанте мі-бемоль-мажор, написана Моцартом в Парижі, але так й не виконана там – і забута аж до ХІХ століття! А також Симфонія № 36, яку композитор створив всього за кілька днів, гостюючи в містечку Лінц. Запрошуємо на другий концерт Моцартфесту «В гостях у Моцарта» відкривати нове, насолоджуватися чарівним.

Львівська обласна філармонія

4 лютого, 18:00

Вартість квитка: 70-130 грн.

Сольнuй концерт з відлунням Різдва

Арт-центр Дзиґа запрошує на «Сольнuй концерт з відлунням Різдва» від львівського гурту зі стрийським корінням DiZeX BAND

Творчість дізів дуже багатогранна: тут і rock, і rock-n-roll, і jazz, і pop-rock, та інші напрямки…

Колектив не дасть засумувати і звикнути до якогось одного стилю. У той час, коли багато пісень можуть змусити хоча б на мить задуматись про щось глибоке та серйозне, інша їх частина підійме настрій іронічними історіями з реального життя. На десерт можна насолодитись цікавими обробками вже відомих пісень.

Окрім того молоді музиканти поважають традиції і не бояться експериментувати. Уже четвертий рік замість гучних концертів, набридливих корпоративів і простого душевного святкування Різдва в колі сім’ї, колектив та їхні друзі колядують по всій області та за її межами для родичів, близьких або й зовсім незнайомих людей.

Все це і багато іншого можна буде наживо почути та відчути вже 4-го лютого на концерті DiZeX BAND.

Арт-центр Дзиґа

04 лютого, 18:00

Вартість квитків: 70 грн.

Чекаючи на Ґодо

Завершити недільний вечір варто у стилі абсурду, театрального абсурду! Чекаючи на Ґодо у театрі імені Леся Курбаса

«Про що завгодно ставлять «Годо» — про диваків, дурнів, філософів. Курбасівці своєчасно підстелили соломку, убезпечивши себе від можливої поразки, поставивши і зігравши… про себе. Про акторів. Про балакучих, суєтних і непосидючих лицедіїв, які жонглюють марними словами й непотрібними предметами. Ще трохи — і вийшов би формений цирк. Але в них є відчуття, коли треба вчасно зупинитися, утримуючи баланс між комічним і трагічним», – Олег Вергеліс, «Дзеркало тижня».

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)

04 лютого, 19.00