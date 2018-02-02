Через ремонти змінить маршрут приміський поїзд «Ковель – Львів»

Як інформує прес-центр Львівської залізниці, зміни відбудуться у зв’язку з виконанням ремонтних робіт із підсилення верхніх поясів мостів на перегоні Червоноград – Гірник дільниці Сапіжанка – Сокаль. Відтак 6, 7, 8, а також 13, 14, 15 лютого цього року буде змінено маршрут і графік руху поїзда №6055 «Ковель – Львів». Крім того, на вказані періоди скасують курсування поїздів №6076 Львів – Сокаль і №6057 Сокаль – Львів.

Із 6 по 8 та з 13 по15 лютого цього року поїзд №6055 Ковель – Львів курсуватиме за таким маршрутом і розкладом: до Червонограда – за діючим розкладом, ст. Червоноград (11:55-12:05) – ст. Белз (12:45) – ст. Рава-Руська (13:45-13:47) – ст. Добросин (14:22) – ст. Жовква (14:42) – ст. Куликів (14:57) – ст. Брюховичі (15:27) – ст. Батарівка (15:37) – ст. Клепарів-Пас. (15:42) – ст. Львів (15:47).