112 поліцейських інспекторів склали присягу у Львові

Разом виголосили текст присяги загалом 112 патрульних інспекторів. Усі вони пройшли відповідний курс навчань і готові приступити до безпосереднього несення служби.

З цією важливою подією нових поліцейських привітав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Сьогоднішній день розділить ваше його на дві частини. Раніше ви відповідали за себе, за родину чи друзів. Від сьогодні ви відповідаєте за Українську державу. По тому, як ви будете діяти, як ви дотримуватиметесь самі законів України і вимагатимете цього ж від суспільства, судитимуть про саму Україну. Не підведіть! Заради того, щоб в Україні була створена патрульна поліція, ви отримали великі права і можливості, люди вийшли на Майдан, наші громадяни поклали своє життя. Хтось сьогодні на війні тримає оборону, тримає небо, щоб ми тут, у себе вдома, за тисячу кілометрів від лінії фронту, навели лад. Немає посад, немає особливих, немає обраних – є закон. Один для всіх. Не відступайте від цього правила. На ваших плечах велика надія людей про те, що наше життя буде насправді справедливим», – сказав Синютка.