За ніч патрульні «вполювали» у Львові сімох нетверезих водіїв

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, цієї ночі патрульні склали 7 протоколів на водіїв, які перебували в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння за кермом.

Зокрема, під час нічного патрулювання екіпаж помітив автомобіль марки Volkswagen Polo, який порушив правила дорожнього руху. Патрульні дали вказівку зупинитися водієві, однак він її проігнорував. Вимоги в гучномовець, звукові сигнали та увімкнені червоні й сині проблискові маячки для чоловіка виявилися не аргументом для зупинки. Залучивши підмогу, транспортний засіб зупинили на вулиці Рахівській, однак водій вирішив і в подальшому уникати зустрічі з поліцейськими, тому вибіг з автомобіля та спробував накивати п’ятами.

25-річного чоловіка затримали. Під час спілкування із водієм, у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, від перевірки на тверезість він відмовився. Патрульні склали протокол затримання на порушника, а також протоколи за керування в нетверезому стані та невиконання вимога поліцейського про зупинку. А також винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль водія евакуювали на арештмайданчик, оскільки він суттєво перешкоджав руху.