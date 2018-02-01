У школі на Сихові старшокласники розпилили в кабінеті перцевий газ

«У 72-й школі учні 10 класу в кабінеті хімії після уроку розпилили перцевий балончик, зачинили кабінет і пішли. Учні 7-го класу, які прийшли на наступний урок, надихалися газу й почалася реакція – сильний кашель. Викликали «швидку». Приїхало дві бригади. Учнів оглянули. На щастя, ніхто з них не потребував госпіталізації. Також викликали поліцію та поінформували батьків», – повідомила начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Обставини події з’ясовують.