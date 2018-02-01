У міні-готель на Львівщині, де отруїлися туристи, не пустили перевірку Держпродспоживслужби

По медичну допомогу з ознаками кишкової інфекції звернулися шестеро осіб, які проживали в цьому готелі

Як повідомили у КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», 28-29 січня 2018 року по медичну допомогу до лікарів закладу із симптомами гострої кишкової інфекції звернулось 6 осіб, з них двоє – діти (віком 1-го та 4-х років). Вони відпочивали в с. Волосянка Сколівського району Львівщини та проживали в міні-готелі «Скеля». До лікувального закладу хворі звернулися лише на третій день захворювання, проте погіршення стану здоров’я пов’язують із вживанням їжі у готелі. Усі пацієнти мають стан середньої важкості. Про це повідомила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

На підставі наказу Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області від 28 січня № 96 у готель «Скеля» ПП Приходько В.І. вирушила комісія, щоб розслідувати ймовірні причини й умови виникнення спалаху гострої кишкової інфекції.

Попри присутність представників Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, комісію до перевірки об’єкта його власник не допустив. Через це начальникові ГУ Нацполіції у Львівській області скерували лист «Про недопуск до проведення позапланового заходу». Відповідні листи також надіслали у прокуратуру Львівської області та голові ЛОДА, – додали в ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.