У Львові продовжать оновлення старовинної частини міста

Вже з 1 квітня мешканці можуть подавати свої заявки, щоб отримати дофінансування

За словами начальниці управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, найперше будуть продовжені програми співфінансування реставрації вікон, балконів і брам.

«Розглядаємо такі варіанти: реставрація брам: 50% міський бюджет, 50% мешканці; реставрація вікон: 70% міський бюджет, 30% мешканці, реставрація балконів: 50% міський бюджет, 50% мешканці. Пріоритетом будемо мати ОСББ», – сказала чиновниця.

Поки що в міській раді ці програми опрацьовують, а вже з 1 квітня прийматимуть заявки. Їх розглядатимуть у порядку «живої черги» – хто перший подав, той перший зможе отримати дофінансування.

Проект «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова» запрацював у місті ще в 2009 році. До минулого року програма діяла завдяки німецькій урядовій інституції GIZ.

Фахвці робили експертизи щодо реставрації вікон, фасадів, брам, балконів

«Для нас було важливо, що, крім фахової експертизи, була значна фінансова допомога. Був ряд програм, які стосувалися співфінансування. Однак 31 грудня 2017 року був останній день роботи цієї програми у Львові», – повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Однак виконком прийняв рішення, що міська рада продовжить проект самотужки, без підтримки Німеччини.

«Звичайно, ми б хотіли всі програми, які були започатковані GIZ, продовжити. Цим проектом була охоплена фактично вся центральна частина міста. Однак, були звернення мешканців, які живуть поза центральною частиною. Тому, нам потрібно буде вирішити, на яку частину міста, будемо поширювати цей проект», – пояснила Лілія Онищенко.