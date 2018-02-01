У Червонограді чоловік погрожував підпалити банк

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Сьогодні, 1 лютого, о 10.20 у Червоноградський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні однієї з фінансових установ чоловік погрожує самоспаленням. На місце події негайно прибули працівники відділу поліції та державної служби охорони, які припинили правопорушення. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, з’ясували, що 34-річний місцевий мешканець зайшов у приміщення фінустанови, розлив невідому речовину та погрожував підпалити банк.

З місця події вилучено дволітрову пластикову пляшку із залишками невідомої рідини та скеровано на експертне дослідження.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років обмеження волі. Триває досудове розслідування.