СБУ впіймала на хабарі посадовців «Укрзалізниці»
Керівник разом із підлеглою вимагали грошей у місцевого підприємця
Працівники СБУ у Львові викрилина хабарі двох посадовців львівської залізниці одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».
Він разом із своєю співробітницею за гроші обіцяв списати заборгованість, яку підприємцю нарахувала за витрачену понад ліміт електроенергію.
«Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми», – розповіли у прес-службі СБУ у Львівській області.
Оперативники затримали порушників у їхньому кабінеті після того, як вони отримали гроші.
Вже відкрили кримінальнепровадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу
Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі. Тривають слідчі дії.