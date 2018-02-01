СБУ впіймала на хабарі посадовців «Укрзалізниці»

Працівники СБУ у Львові викрилина хабарі двох посадовців львівської залізниці одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».

Він разом із своєю співробітницею за гроші обіцяв списати заборгованість, яку підприємцю нарахувала за витрачену понад ліміт електроенергію.

«Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми», – розповіли у прес-службі СБУ у Львівській області.

Оперативники затримали порушників у їхньому кабінеті після того, як вони отримали гроші.

Вже відкрили кримінальнепровадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу

Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі. Тривають слідчі дії.