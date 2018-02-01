«Нове обличчя кордону» запрошує на роботу молодих та амбітних

Сьогодні, 1 лютого, в Державній прикордонній службі України розпочинається конкурс на зайняття посад в рамках проекту «Нове обличчя кордону»

До участі в конкурсі запрошують молодих, амбітних і вмотивованих людей, які бажають проходити службу в реформованих підрозділах відомства і спроможні стати новою формацією прикордонників та обличчям кордону.

Кожен, хто пройде відбір, гарантовано отримає стабільну та престижну роботу, гідний рівень грошового забезпечення – від 9 тисяч гривень, гарантований соціальний захист, якісне медичне обслуговування, професійну підготовку за міжнародними стандартами і перспективу кар’єрного зростання.

Поточний набір проводять у прикордонні підрозділи «Львів-аеропорт» і «Рава-Руська», що на Львівщині, та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Подати заявку можна з 1.02.18 по 30.04.18. Подробиці – за посиланням: newface.dpsu.gov.ua

Невдовзі стартуватиме набір і в інші прикордонні підрозділи на кордоні з Польщею, а також в аеропортах «Одеса», «Харків», «Дніпро» й інші. Інформацію про нього буде відображено на сторінці проекту.

Конкурс проводять і серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України – на посади сержантського та офіцерського складу, і серед цивільної молоді – на посади сержантського складу.

Проект «Нове обличчя кордону» проходить за підтримки експертів Прикордонної варти Республіки Польща, представників МОМ та посольства США в Україні.

Процедура відбору традиційно розпочинається з подачі електронної анкети кандидата, яку приймає та обробляє автоматизована електронна система проекту без втручання посадових осіб Держприкордонслужби.

Кандидатів, які заповнили анкету та відповідають вимогам Держприкордонслужби, допускатимуть до участі у подальшому відборі. Він передбачає, зокрема, тестування на загальні здібності, з іноземної мови та психологічне тестування, проходження медичної комісії і перевірку рівня фізичної підготовки.