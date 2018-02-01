На компенсацію проїзду пенсіонерів-пільговиків Львову треба 338 млн грн у рік

Щоб розрахуватися із перевізниками за усі пільгові категорії, місту треба аж 511 млн грн

У Львові триває епопея із проїздом у міських маршрутках пенсіонерів. З 20 січня перевізники вимагають від них оплати. Натомість люди платити не хочуть, кажуть, що мають право їздити безплатно.

Труднощі у законодавстві

За словами заступника міського голови Львова із питань ЖКГ Сергія Бабака, подібні проблеми виникають, власне, через прогалини у законодавстві.

«Мінсоцполітики пише, що пільгове перевезення пенсіонерів у приміських і міських маршрутах регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 354 від 1993 року «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування». Звертаю увагу на дату. Так от, у цій Постанові, п. 1 пише, що пенсіонери мають право на пільговий проїзд. Однак, ця відповідь протирічить Закону України «Про державні і соціальні стандарти і державні і соціальні гарантії», – сказав Сергій Бабак.

Додамо, що цей закон прийнятий пізніше від Постанови, у 200 році. У ньому не вказано, що пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд.

«Отож, що ми маємо: 1993 рік – Постанова Кабміну, де вказано, що пенсіонери мають право на пільговий проїзд, та 2000 рік – Закон України, де цієї категорії нема. Минуло 18 років. За цей час Кабмін мав, або внести пенсіонерів, як пільгову категорію у Закон, або анулювати Постанову», – пояснив чиновник.

Оскільки, Закон, як роз’яснює Мінюстиції, має вишу силу, аніж Постанова, то керуватися нею не можна.

І у фінансах

Якщо навіть закрити очі на цей факт, виникають фінансові труднощі. Адже, по суті, пільговики не їздять безкоштовно. За них із перевізником розраховується місто.

Статистика управління соціального захисту свідчить – станом на жовтень 2017 року у Львові є 140 тис. 91 особа-пільговик. З них майже 93 тисячі – це пенсіонери за віком.

«Якщо припустити, що один пенсіонер робить в день лише одну поїздку, туди і назад, – це становить 10 грн. То в рік це буде 338 млн. грн. А це майже третя частина бюджету розвитку», – підрахував Сергій Бабак.

Він наголосив, що за ці гроші можна відремонтувати 400 ліфтів або ж 5 таких вулиць як Замарстинівська. Чи купити десятки нових автобусів та тролейбусів.

«То як діяти? Нічого не будувати і не ремонтувати, а віддавати ці кошти за компенсацію пільгового проїзду? Адже мешканці, які платять податки, мають право їздити нормальною дорогою, щоб в будинку працювали ліфти, були відремонтовані дахи, медичне обладнання», – сказав заступник мера.

Разом з тим він наголосив, що людині, яка все життя платить податки в пенсійний фонд, держава мала б забезпечити достойне грошове забезпечення. А як на що їх витрачати, пенсіонер має самостійно.

За словами Сергія Бабака Львів продовжуватиме возити пенсіонерів безкоштовно. Однак лише на комунальних маршрутах.

Нагадаємо, сьогодні місто є власником АПТ-1, яке є найбільшим міським перевізником. Воно обслуговує маршрути №1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56.