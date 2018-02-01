МОН заборонило батьківські комітети у школах

Як йдеться у відповіді МОН на запит громадського активіста Віталія Фурманюка, наказ підписано 21 грудня 2017 року, – інформує «Українська правда. Життя».

Згідно з цим наказом, втрачає чинність розпорядження від 2 червня 2004 року №440 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)».

Скасування діяльності батьківського комітету, а також зміни до порядку прийому дітей у 1 класи загальноосвітніх навчальних закладів ухвалено відповідно до нового Закону України «Про освіту».

«Передбачаю, що багато педагогів та батьків критикуватимуть Лілію Михайлівну за це рішення, але вона зробила важливий та сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушеннями прав в закладах освіти. Бо саме рішеннями «Батьківських Комітетів» адміністрації закладів виправдовують збір необлікованих готівкових коштів, наймання охорони та навіть відрахування дітей із закладів», – написав Віталій Фурманюк на facebook-сторінці, додавши скани документів.

«Давно не відчував таких позитивних емоцій, як ті, що з’явилися після цього важливого, своєчасного і революційного рішення Міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Епоха владарювання багатьох шкільних князьків під прикриттям незаконних формувань закінчилася. Дуже сміливе й відповідальне рішення», прокоментував цю новину Ігор Лікарчук, освітній діяч, директор Українського центру оцінювання якості освіти в 2006-2011 та 2014-2015 роках.

Нагадаємо, ще у вересні 2017 року, у Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати кошти з батьків школярів і дошкільнят.

Окрім того, Лілія Гриневич зобов’язала школи оприлюднити інформацію про надходження та використання коштів до 1 грудня 2017 року.