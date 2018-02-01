«Місця щасливих людей» обіцяють облаштувати ще цього року

У 2018 році на розі вулиць Коперника та Стефаника у Львові планують реалізувати проект «Місця щасливих людей»

«Проект закінчили минулого року. Зараз він на попередньому розгляді експертизи по кошторису. Маючи вже готові креслення і кошторис, ми зможемо у цьому році проект реалізувати», – розповів начальник управління архітектури й урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, 2015 року було проведено архітектурний конкурс на кращий проект облаштування площі пам’яті Скрябіна. Результати оголосили у грудні 2015 року. Перемогу у ньому здобуло подружжя архітекторів з Дніпра — Decorkuznetsov.

За задумом авторів концепції майбутнього скверу, тут має бути низка об’єктів і для щоденного використання львів’ян, і для мистецьких акцій, перформансів, імпровізацій та спроб. Зокрема, тут мали б облаштувати імпровізовану сцену, лавки, схил із сидіннями, паркувальні місця для велосипедів, арт-об’єкт «нерв», який правитиме за устаткування для змінних виставок, тощо. Якщо не основний, то один з найяскравіших елементів, що запропонували автори, — світильники у формі закарлюк (чорних скручених труб), які мають читатись як кучері Скрябіна. Але вони одночасно будуть функціональні, бо освічуватимуть цю зону.

Заявлений авторами кошторис проекту – 500 тис дол (сьогодні це 14 млн грн). Водночас у міській раді раніше запевняли, що здешевивши матеріали його можна буде реалізувати майже вдвічі дешевше.