Львівському будинку престарілих виділили 5 мільйонів гривень

Голова Львівської облради Володимир Гірняк розповів, що ці гроші будуть виділені на пріоритетні цілі. Бо загалом на потреби закладу їх замало.

«Ми обіцяли, що будуть виділені кошти на Львівський геріатричний пансіонат, – вони виділені під час пленарного засідання у вівторок, 30 січня. Відтак цього року вперше за 10 років сума в розмірі 4,8 млн грн виділена на геріатричний пансіонат», – сказав Володимир Гірняк.

Крім того, нарешті знайшовся варіант як юридично вирішити проблеми із земельною ділянкою.

«Я думаю, якщо не буде спротиву зі сторони міста, то ми цю земельну ділянку, включаючи і цю спірну 2,4 га, відведемо за Львівською обласною радою і далі «воюватимемо» з тим нерадивим орендарем», – наголосив чиновник.

Він також запевнив, що без згоди обласної ради на цій ділянці ніхто і нічого не будуватиме.

Нагадаємо, Львівський геріатричний пансіонат має проблеми із земельною ділянкою, яка, фактично, за ним не закріплена і належить місту.

Кілька років тому обласна адміністрація передала частину землі, 2,4 га, у користування «Центру реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя».

Активісти хвилюються, що на ласий шматок землі на вул. Медової Печери зазіхають забудовники.

Крім того, на заклад подала до суду Державна служба з надзвичайних ситуацій через недотримання умов пожежної безпеки. У пансіонаті треба замінити пожежну сигналізацію, котру востаннє робили ще у 80-роках. Однак на такі роботи треба більше 2 млн грн, тож самотужки геріатричний впоратися із цією проблемою не може.