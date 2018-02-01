Львівський активіст домігся перекладу сайту «Модна каста» українською

Святослав Літинський вирішував це питання 6 років. І тепер Франківський суд міста Львова зобов’язав інтернет-магазин перекласти сайт на українську мову.

«Суд встановив — визнати неправомірними дії щодо ненадання українською мовою інформації про товари, зобов’язати модну касту надавати таку інформацію», – каже Святослав Літинський.

За його словами з 2012 року багато споживачів зверталися до адміністрації з проханням надавати інформацію про товари державною мовою.

«Щоразу вони казали, що ще от трохи, ще почекайте шість місяців. Ми працюємо…», – розповідає активіст.

Згодом він вирішив захистити своє право у суді.

Тим часом «Модна каста» постійно наводила аргументи, чому не може виконати прохання Святослава Літинського. Зокрема, йшлося про те, що це маленька компанія і коштів на переклад немає.

Також пояснювали, що російська мова сайту є затребуванішою, бо нею спілкується 80% українців.

«За переписом 2001 російську мову визначили як рідну 29,6 %, за опитуваннями 2017 року Розмовляють вдома російською 27% громадян. Тобто прибріхують мінімум на 50%», – каже Літинський.

Тепер «Модна каста» має право оскаржити рішення суду через апеляцію.