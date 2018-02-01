Львів’янам-афганцям і родичам загиблих в Афганістані місто виплатить матеріальну допомогу

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, до 29-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, у Львові виплатять одноразову матеріальну допомогу людям з інвалідністю 1-ї, 2-ї, 3-ї груп, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістані, та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь у бойових діях. Загалом таку допомогу отримають 399 воїнів-афганців та 77 вдів, які зареєстровані у Львові й перебувають на обліку у відділах соціального захисту міста.

Згідно з розпорядженням міського голови Львова №19 від 30 січня 2017 року, одноразову матеріальну допомогу нададуть:

– людям, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан і є особами з інвалідністю 1-ї групи. Таку допомогу отримають 11 людей у розмірі 1000 грн. кожен.

– людям, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан і є особами з інвалідністю 2-ї групи. Таку допомогу отримають 99 людей у розмірі 700 грн. кожен.

– людям, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан і є особами з інвалідністю 3-ї групи. Таку допомогу отримають 289 людей у розмірі 700 грн. кожен.

– членам сімей загиблих (померлих) людей, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан. Таку допомогу отримають 77 вдів у розмірі 700 грн. кожна.

Загальна сума виплат – 336 500 грн. Цього року місто збільшило таку виплату: торік ті, хто брав участь у бойових діях в Афганістані, та родичі загиблих військових отримали по 500 грн. допомоги.