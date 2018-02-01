Декілька вулиць Львова тимчасово без води

З 15.00 у зв’язку з відсутністю електропостачання на НС «Янівська», було припинено водопостачання на вулицях: Бортнянського, Комарова, Ясна, Залізнична, О. Степанівни, М. Вовчка, Бр. Міхновських, Шараневича, Стороженка, Хотинська, Перова, Одеська, Левандівська, Сорохтея, Юнаківа, Золота та прилеглі. За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал», водопостачання буде відновлено о 17:30 год,

Окрім цього , з 14:00 год до 18:00 год припинено водопостачання на вулицях: Перфецького, В. Великого, 48-48а, у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Перфецького, 2.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.