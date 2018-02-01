П’ять нових громадських просторів у Львові: де, як, коли

У 2018 році у місті заплановано облаштувати низку площ та алей, зробити їх пристосованими для пересування на візку та створити там громадські простори з озелененням

Львівська газета відібрала топ-5 найочікуваніших проектів, які мали б реалізувати цього року.

Площа Двірцева

До 1 квітня має з’явитись остаточний проект реконструкції площі Двірцевої, що перед головним залізничним вокзалом. Про це розповіла начальниця управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури ЛМР Олександра Сладкова.

Трамвайну зупинку перенесуть ближче до входу у вокзал, щоб людям було легше і швидше до неї добиратися. А територію скверу перед вокзалом розширять. Там висадять нові дерева, встановлять лавки і велопарковки.

Попередньо планувалось, що трамвайні та автобусні платформи перенесуть ближче до вокзалу. Також розширять територію скверу біля вокзалу. На його території планують встановити нові лавки, облаштувати велопарківки та озеленити територію.

Паркування на площі буде платним для того, щоб кількість транспорту, залишеного перед вокзалом, була меншою. Також буде визначена пішохідна зона, що відіграватиме роль транзитного пішохідного коридору. Над проектом реконструкції площі Двірцевої працює Інститут просторового розвитку на замовлення «Львівавтодору» спільно з управлінням архітектури Львівської міської ради, Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими зацікавленими структурами. Роботи обійдуться у 57 млн ​​грн. Частину коштів виділять із міського бюджету, а іншу надасть Європейський банк регіонального розвитку.

Бульвар Довженка

Цьогоріч капітальний ремонт заплановано і на бульварі ім. О. Довженка (Зубрівська), що на Сихові. Роботи над проектом планують розділити на дві частини. Цього року там повністю замінять мережі, а облаштування громадського простору розпочнуть вже наступного року.

«На бульварі зараз є велика пішохідна алея. Вона складається з плит, що зовсім не доступні для пересування маломобільних осіб. Важливо це виправити, адже неподалік є реабілітаційних заклад, де є люди, що пересуваються виключно з допомогою візка. Відповідно, вони не можуть скористатися зоною для відпочинку, бо вона зовсім для них не пристосована. Ми хочемо зробити цей бульвар максимально естетичним для всіх відвідувачів, тому тут покращиться й освітлення та передбачено озеленення території» – додала Олександра Сладкова.

Алея на Гашека

Капітальний ремонт також заплановано на пішохідній алеї на Гашека. Там облаштують громадський простір. Запланована заміна пішохідного покриття алеї, встановлення лавок, смітників та заміна вуличного освітлення. Крім того там облаштують територію навколо скульптури Матері Божої, висадять кущі та квіти.

Площа Теодора

Повна зміна вигляду чекає і площу Святого Теодора. Тепер там мають облаштувати дитячі майданчики, встановити лавки та навіть невеликий фонтан. Також запланували прокласти велосипедні доріжки спеціально для дітей, оновити освітлення, газони і висадити дерева.

Сам громадський простір облаштують навколо місця, де колись стояла церква святого Теодора. Контури її фундаменту викладуть плиткою. Щоб його знайти, на площі проводили археологічні дослідження.

«Там територія дуже велика і, як виявилось, проблематична. Річ у тому, що на місці пролягає багато інженерних мереж, тому ми думаємо розділити проект на дві частини: спочатку оновлення мереж, а потім благоустрій території. Потім звідти заберемо транспортну зупинку і так площа стане більш камерною», – розповіла керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Високий замок

Нове життя завирує і на території Високого замку. Восени минулого року там проводили розкопки та знайшли частину стіни замку, датовану XIV століттям. Відповідно стіну вирішили законсервувати. А цю частину парку зроблять місцем відпочинку. Про це розповіла керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

«Основі заходи націлені на укріпленні фрагменту стіни та схилу біля замку, адже земля постійно зсувається. Також плануємо упорядкувати територію біля самої стіни, щоб до неї можна було підійти, подивитись…там буде й макет замку, яким він міг би бути, якби його не зруйнували.» – додала пані Онищенко.

В планах і облаштування оглядового майданчика, звідки відкриватимуться краєвиди Львова.