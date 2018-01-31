Завтра стартує навчання для вчителів початкових класів

Онлайн-курс є обов’язковим для усіх педагогів, які з вересня вчитимуть 1-ий клас

Вони отримають вичерпну інформацію про суть освітньої реформи, навчаться використовувати сучасні методики, дізнаються про нові підходи в управлінні класом.

Як інформують в Міносвіти, для проходження курсу вже зареєструвалося більше 50 тисяч вчителів. Таке навчання відбудеться у рамках реформи Нова українська школа.

За словами міністра освіти Лілії Гриневич цей курс буде частково дистанційним, оскільки фізично забрати таку кількість педагогів із робочих місць – неможливо.

«Було вирішено використовувати формат змішаного навчання. Тобто навчальних 60 годин вчитель має пройти в межах дистанційного курсу, а ще 60 годин будуть спрямовані на очне навчання», – розповіла Лілія Гриневич.

Міністр зазначила, що НУШ складається із трьох основних компонентів – новий зміст освіти, нові методики та нове освітнє середовище. А для цього вчителям потрібно дати нові знання.

«Важливою частиною курсу є розділи, присвячені інклюзивній освіті та основам нейропсихології – науці, що дозволяє зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні й усунути їх», – сказала Лілія Гриневич.

Отож, з 1 лютого року почнеться дистанційне навчання. З 15 лютого – 6 березня проведуть настановчі очні сесії. У березні-квітні відбудуться друге очна сесія, а завершальна – у травні-червні.

Загалом нлайн-курс відкритий для всіх охочих. Пройти його може кожен педагог чи навіть батьки учня. Після успішного навчання учасникам видадуть електронні сертифікати. Вони будуть обов’язковими для тих вчителів, які з вересня вчитимуть 1й клас.

Зареєструватись можна за посиланням: https://ed-era.com/nus