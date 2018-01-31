Які заклади громадського харчування Львова доступні для маломобільних людей. Перелік

У Львові є понад 100 таких закладів, – інформують у прес-службі міської ради
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За інформацією районних адміністрацій, у кожному районі міста Львова є заклади громадського харчування, доступні або частково доступні для маломобільних груп населення. Такі заклади при вході облаштовані пандусами, мають відносно невисокий поріг, широкі вхідні двері, у них є відповідний доступ до туалету тощо. Загалом у місті їх налічується понад 100.

Подаємо перелік таких закладів.

Галицький район:

  1. Кав’ярня «Мапа», вул. Галицька, 5 (при вході у заклад є пандус, є доступ до туалету );
  2. «Креденс Кафе», вул. Валова, 5 (при вході у заклад є пандус, є доступ до туалету);
  3. «Корзо паб», вул, Братів Рогатинців, 10;
  4. «Ардея», вул, Братів Рогатинців, 10;
  5. «Бонжур», вул. Театральна, пл. Яворського, 1(при вході у заклад є не високий поріг);
  6. «БРУДЕРШАФТ» вул. Вірменська, 16 (за входом у заклад є невисока сходинка, є доступ до туалету);
  7. «Da Vinci», пр. Свободи, 22 (вхід у заклад вільний, туалет у закладі недоступний оскільки перед ним є сходинки);
  8. «ГАЛКА», вул. Ковжуна,6 (при вході у заклад є не високий поріг, доступ до туалету вільний, ширина дверей 80 см);
  9. «МакДональдз», пр. Шевченка,7 (двері з двох половинок, зі сторони пр. Шевченка сходинки відсутні, І поверх доступний, туалет по сходинках вниз, немає пандусу);
  10. «Глорія Джинс», пл. Міцкевича,1 (пандус перед входом на літній майданчик та у заклад, ширини дверей до туалету 80см);
  11. «ЦК Локаль», вул. Валова, 19 (перед входом у приміщення 1 сходинка, вхідні двері широкі, туалет не доступний);
  12. «Крабс бюргер», вул. Валова, 15 (вхід в приміщення доступний, вхідні двері широкі, перед туалетом сходинка);
  13. «Трапеза», вул. Братів Рогатинців, 49 (перед входом у заклад незначної висоти сходинка, двері у туалет);
  14. «Ле Жардін», вул. Братів Рогатинців (перед входом у заклад незначної висоти сходинка, двері у приміщення широкі, туалет у закладі відсутній);
  15. «Караван», вул. Староєврейська, 46 (вхід доступний, у приміщені незначна сходинка);
  16. «Сова», вул.Староєврейська, 40 (перед входом у заклад незначна сходинка);
  17. «Вайн хаус», вул. Староєврейська, 18 (перед закладом 1 сходинка, двері широкі);
  18. «Час поїсти», вул. Староєврейська, 12 (при вході у заклад 1 сходинка, до туалету 2 сходинки);
  19. «Тікітай», вул. Галицька (при вході у заклад 1 сходинка, двері широкі, туалет відсутній);
  20. «Деманжаро», вул. Галицька, 10 (при вході у заклад сходинка, вільний доступ до туалету);
  21. «Фреска», вул. Краківська, 9 (у зв`язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідного візка можливий);
  22. «Лінивий Пес», вул. Краківська, 9 (вхід у приміщення доступний);
  23. «Краківчанка», вул. Краківська,15 (вхід доступний);
  24. «Ластівка», вул. Краківська, 30 (вхід доступний);
  25. «Білий Лев», вул. Лесі Українки, 15 (вхід в приміщення з невисоким порогом);
  26. Кав’ярня «Бахчисарай», вул. Друкарська, 1 (у зв’язку з низеньким порогом вхід у заклад доступний);
  27. «Пошта на Друкарській», вул. Друкарська, 3а (вхід у приміщення доступний);
  28. «Хліб та Вино», вул. Вірменська, 15 (вхід у приміщення доступний);
  29. «Strudel Haus», вул. Шевська, 6 (у зв’язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідної коляски можливий);
  30. Готельний комплекс «Леополіс», вул. Театральна, 10 (вхід у заклад доступний);
  31. Арт кафе «Джем», вул. Театральна, 24 (у зв’язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідної коляски можливий. Відповідна ширина дверей туалету);
  32. «Смаколик», вул. Михальчука,5 (вхід у заклад доступний);
  33. Кав’ярня, вул. Дорошенка – Костюшка (вхід у приміщення вільний);
  34. Кафе, вул. Дорошенка,27 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету);
  35. «Rocket espresso», вул. Січових Стрільців,17 (вхід у приміщення вільний);
  36. «La Creperie», вул. Січових Стрільців, 17;
  37. «СанКруа», вул. Костюшка,5;
  38. «Пузата хата», вул. Січових Стрільців,12 (вхід у приміщення вільний, туалет не доступний оскільки є у підвальному приміщені);
  39. «Реd Pepper», вул. Січових Стрільців, 5 (вхід у приміщення вільний);
  40. «Львівська майстерня шоколаду», вул. Січових Стрільців, 5 (вхід у приміщення вільний);
  41. «Піноккіо», пр. Крива Липа, 7 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету);
  42. «Черчелль», вул. Гнатюка, 4 (вхід у приміщення вільний);
  43. «Япона хата», пр. Свободи, 29 (вхід у приміщення вільний, вільний доступ до туалету);
  44. «Креденс кафе», пр. Свободи, 37 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету);
  45. «Макдональдс», пр. Свободи, 35 (вхід у приміщення вільний, туалет на 2-му поверсі);
  46. «Смачна кава», пл. Яворського, 1 (вхід у приміщення вільний);
  47. «Бонжур», пл. Яворського,1 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету).

Залізничний район:

  1. Піцерія «Марчелло», вул. Виговського, 100 (сходи відсутні, доступ забезпечено з вулиці та ТЦ «ВАМ», вхідні двері  з 2 частин відчиняють, відповідають вимогам);
  2. Арт-кафе «Древ Град», вул. Патона, 6 (сходи відсутні, поріг 10 см; облаштують пандус; вхідні двері з 2 частин  відчиняються, відповідають вимогам; замовили поручні для туалету);
  3. Кафе «Рибна хата», Городоцька, 263 (сходи відсутні, поріг 3 см,  вхідні двері відповідають вимогам).

Личаківський район:

  1. Ресторан «Медова печера», вул. Медової Печери,  65 (пандус, відсутні поручні з обох боків пандуса);
  2. Ресторан «Старгород», вул. Римлянина, 1 (пандус, наявність доступного туалету);
  3. Ресторан «Євроготель», вул. Тершаковців, 6а (одна сходинка з похилою площиною);
  4. Кафе «Пательня», вул. Пасічна, 90 (пандус, відсутні поручні при сходах, відсутні поручні з обох боків пандуса);
  5. Ресторан-бар «Роден», вул. Личаківська, 151  (вхід  плоский, без бар’єрів);
  6. Кафе «Кава», вул. Зелена,  73  (вхід  плоский, без бар’єрів);
  7. Міні Бар «Скорті», вул. Дж. Вашингтона, 1 (вхід  плоский, без бар’єрів);
  8. Кафе «Чебуречна», вул. Дж. Вашингтона, 5а (пандус ненормативний, відсутні поручні при сходах, відсутні поручні з обох боків пандуса);
  9. Кафе-бар «Медок», вул. Некрасова, 4 (вхід  плоский, без бар’єрів);
  10. Ресторан «Ієрусалим», вул. Мечникова, 39  (пандус ненормативний, відсутні поручні з обох боків пандуса);
  11. Готель-бар «Оранж», вул. Личаківська, 181 (пандус ненормативний, відсутні поручні);
  12. Кафе-бар  «Берегиня», вул. Б.Хмельницького, 200 (вхід  плоский, без бар’єрів).
  13. Кафе «Вареники», вул. Личаківська, 24а (вхід  плоский, без бар’єрів).

Сихівський район:

  1. Кафе «Любомила», вул. Драгана,10 А;
  2. Ресторан «Український дворик», просп. Червоної Калини, 109;
  3. Ресторан «Екран», просп. Червоної Калини, 79;
  4. Піцерія «Чікаго», просп. Червоної  Калини, 62;
  5. Ресторан «Оазис», просп. Червоної  Калини, 35;
  6. Піцерія  «Челентано», вул. Сихівська, 13;
  7. Ресторан «Султан Палац», вул. Угорська, 26
  8. Кафе «Вишиванка»,  вул. Зубрівська, 38.

Франківський район:

  1. Кафе «Мак Дональдз», вул. В. Великого, 24а (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, окремий туалет);
  2. Готель «Нота бене», вул. Б. Поліщука, 78а (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, прохід);
  3. Кафе «Лове&Львів», вул. Стрийська, 66 (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина вхідних дверей);
  4. Кафе «Вишиванка», вул. Наукова, 7Б (3 сходини без пороуччя, пандус, відповідна  ширина дверей);
  5. Кафе «Скай парк», вул. Стрийська, 202 (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, є вертушка, яка знімається);
  6. Кафе «Нью-Йорк», вул. В. Великого, 51  (2 сходини без поруччя, пандус без поруччя, відповідна ширина дверей).

Шевченківський район:

  1. «Кури на дровах», вул. Липинського, 36;
  2. «Кафе-бар», вул. Липинського, 60;
  3. «Волтер», вул. Липинського, 60а (є пандус);
  4. «буфет» вул. Б.Хмельницького,225 (є пандус);
  5. «Смачна піца», вул. Б.Хмельницького, 225;
  6. «Кафе – бар», вул. Б.Хмельницького, 225;
  7. «Кафе-бар «Рандеву», вул. Б.Хмельницького, 139;
  8. «Кафе-бар», вул. Б.Хмельницького, 117;
  9. «Кафе», вул. Б.Хмельницького, 99;
  10. «Ресторан», вул. Б.Хмельницького, 99;
  11. «Кафе», вул. Б.Хмельницького, 269;
  12. «Бенкетний зал», вул. Лінкольна, 57;
  13. «Ресторан «Писанка», вул. Лінкольна, 10;
  14. «Кафе», вул. Берестяна, 13;
  15. «Піцерія», вул. Мазепи, 37 (є пандус);
  16. «Ресторан «Балатон», вул. Мазепи, 11;
  17. Піцерія «Деліката», вул. Мазепи, 22 (є пандус);
  18. «Кафе», вул. Мазепи, 24;
  19. «Піца, кури-гриль, бар», пр. Чорновола, 45;
  20. «Кафе», пр. Чорновола, 45;
  21. «Ресторан «Марго», вул. Джерельна, 42 (є пандус);
  22. «Хінкальня «Грузинський ресторан», пр. Чорновола, 93;
  23. Кафе «Хлібна хата», пр. Чорновола, 65 (є пандус);
  24. Ресторан «Цепелін», пр. Чорновола, 59 (є пандус);
  25. Кафе «Орхідея», вул. Шевченка – вул. Томашівська;
  26. «Таверна», вул. Шевченка, 362-364;
  27. Кафе-бар, вул. Шевченка, 309;
  28. «Львівські круасани», вул. Базарна, 1;
  29. Пекарня-кавярня «Братванка», вул. Лемківська, 15а (є пандус);
  30. «Кухня», вул. Замарстинівська, 49;
  31. Кафе-бар «Колос», вул. Остряниці, 1;
  32. «Піца на дровах», вул. Хвильового, 50 (є пандус).