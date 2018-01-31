Які заклади громадського харчування Львова доступні для маломобільних людей. Перелік

За інформацією районних адміністрацій, у кожному районі міста Львова є заклади громадського харчування, доступні або частково доступні для маломобільних груп населення. Такі заклади при вході облаштовані пандусами, мають відносно невисокий поріг, широкі вхідні двері, у них є відповідний доступ до туалету тощо. Загалом у місті їх налічується понад 100.

Подаємо перелік таких закладів.

Галицький район:

Кав’ярня «Мапа», вул. Галицька, 5 (при вході у заклад є пандус, є доступ до туалету ); «Креденс Кафе», вул. Валова, 5 (при вході у заклад є пандус, є доступ до туалету); «Корзо паб», вул, Братів Рогатинців, 10; «Ардея», вул, Братів Рогатинців, 10; «Бонжур», вул. Театральна, пл. Яворського, 1(при вході у заклад є не високий поріг); «БРУДЕРШАФТ» вул. Вірменська, 16 (за входом у заклад є невисока сходинка, є доступ до туалету); «Da Vinci», пр. Свободи, 22 (вхід у заклад вільний, туалет у закладі недоступний оскільки перед ним є сходинки); «ГАЛКА», вул. Ковжуна,6 (при вході у заклад є не високий поріг, доступ до туалету вільний, ширина дверей 80 см); «МакДональдз», пр. Шевченка,7 (двері з двох половинок, зі сторони пр. Шевченка сходинки відсутні, І поверх доступний, туалет по сходинках вниз, немає пандусу); «Глорія Джинс», пл. Міцкевича,1 (пандус перед входом на літній майданчик та у заклад, ширини дверей до туалету 80см); «ЦК Локаль», вул. Валова, 19 (перед входом у приміщення 1 сходинка, вхідні двері широкі, туалет не доступний); «Крабс бюргер», вул. Валова, 15 (вхід в приміщення доступний, вхідні двері широкі, перед туалетом сходинка); «Трапеза», вул. Братів Рогатинців, 49 (перед входом у заклад незначної висоти сходинка, двері у туалет); «Ле Жардін», вул. Братів Рогатинців (перед входом у заклад незначної висоти сходинка, двері у приміщення широкі, туалет у закладі відсутній); «Караван», вул. Староєврейська, 46 (вхід доступний, у приміщені незначна сходинка); «Сова», вул.Староєврейська, 40 (перед входом у заклад незначна сходинка); «Вайн хаус», вул. Староєврейська, 18 (перед закладом 1 сходинка, двері широкі); «Час поїсти», вул. Староєврейська, 12 (при вході у заклад 1 сходинка, до туалету 2 сходинки); «Тікітай», вул. Галицька (при вході у заклад 1 сходинка, двері широкі, туалет відсутній); «Деманжаро», вул. Галицька, 10 (при вході у заклад сходинка, вільний доступ до туалету); «Фреска», вул. Краківська, 9 (у зв`язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідного візка можливий); «Лінивий Пес», вул. Краківська, 9 (вхід у приміщення доступний); «Краківчанка», вул. Краківська,15 (вхід доступний); «Ластівка», вул. Краківська, 30 (вхід доступний); «Білий Лев», вул. Лесі Українки, 15 (вхід в приміщення з невисоким порогом); Кав’ярня «Бахчисарай», вул. Друкарська, 1 (у зв’язку з низеньким порогом вхід у заклад доступний); «Пошта на Друкарській», вул. Друкарська, 3а (вхід у приміщення доступний); «Хліб та Вино», вул. Вірменська, 15 (вхід у приміщення доступний); «Strudel Haus», вул. Шевська, 6 (у зв’язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідної коляски можливий); Готельний комплекс «Леополіс», вул. Театральна, 10 (вхід у заклад доступний); Арт кафе «Джем», вул. Театральна, 24 (у зв’язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідної коляски можливий. Відповідна ширина дверей туалету); «Смаколик», вул. Михальчука,5 (вхід у заклад доступний); Кав’ярня, вул. Дорошенка – Костюшка (вхід у приміщення вільний); Кафе, вул. Дорошенка,27 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету); «Rocket espresso», вул. Січових Стрільців,17 (вхід у приміщення вільний); «La Creperie», вул. Січових Стрільців, 17; «СанКруа», вул. Костюшка,5; «Пузата хата», вул. Січових Стрільців,12 (вхід у приміщення вільний, туалет не доступний оскільки є у підвальному приміщені); «Реd Pepper», вул. Січових Стрільців, 5 (вхід у приміщення вільний); «Львівська майстерня шоколаду», вул. Січових Стрільців, 5 (вхід у приміщення вільний); «Піноккіо», пр. Крива Липа, 7 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету); «Черчелль», вул. Гнатюка, 4 (вхід у приміщення вільний); «Япона хата», пр. Свободи, 29 (вхід у приміщення вільний, вільний доступ до туалету); «Креденс кафе», пр. Свободи, 37 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету); «Макдональдс», пр. Свободи, 35 (вхід у приміщення вільний, туалет на 2-му поверсі); «Смачна кава», пл. Яворського, 1 (вхід у приміщення вільний); «Бонжур», пл. Яворського,1 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету).

Залізничний район:

Піцерія «Марчелло», вул. Виговського, 100 (сходи відсутні, доступ забезпечено з вулиці та ТЦ «ВАМ», вхідні двері з 2 частин відчиняють, відповідають вимогам); Арт-кафе «Древ Град», вул. Патона, 6 (сходи відсутні, поріг 10 см; облаштують пандус; вхідні двері з 2 частин відчиняються, відповідають вимогам; замовили поручні для туалету); Кафе «Рибна хата», Городоцька, 263 (сходи відсутні, поріг 3 см, вхідні двері відповідають вимогам).

Личаківський район:

Ресторан «Медова печера», вул. Медової Печери, 65 (пандус, відсутні поручні з обох боків пандуса); Ресторан «Старгород», вул. Римлянина, 1 (пандус, наявність доступного туалету); Ресторан «Євроготель», вул. Тершаковців, 6а (одна сходинка з похилою площиною); Кафе «Пательня», вул. Пасічна, 90 (пандус, відсутні поручні при сходах, відсутні поручні з обох боків пандуса); Ресторан-бар «Роден», вул. Личаківська, 151 (вхід плоский, без бар’єрів); Кафе «Кава», вул. Зелена, 73 (вхід плоский, без бар’єрів); Міні Бар «Скорті», вул. Дж. Вашингтона, 1 (вхід плоский, без бар’єрів); Кафе «Чебуречна», вул. Дж. Вашингтона, 5а (пандус ненормативний, відсутні поручні при сходах, відсутні поручні з обох боків пандуса); Кафе-бар «Медок», вул. Некрасова, 4 (вхід плоский, без бар’єрів); Ресторан «Ієрусалим», вул. Мечникова, 39 (пандус ненормативний, відсутні поручні з обох боків пандуса); Готель-бар «Оранж», вул. Личаківська, 181 (пандус ненормативний, відсутні поручні); Кафе-бар «Берегиня», вул. Б.Хмельницького, 200 (вхід плоский, без бар’єрів). Кафе «Вареники», вул. Личаківська, 24а (вхід плоский, без бар’єрів).

Сихівський район:

Кафе «Любомила», вул. Драгана,10 А; Ресторан «Український дворик», просп. Червоної Калини, 109; Ресторан «Екран», просп. Червоної Калини, 79; Піцерія «Чікаго», просп. Червоної Калини, 62; Ресторан «Оазис», просп. Червоної Калини, 35; Піцерія «Челентано», вул. Сихівська, 13; Ресторан «Султан Палац», вул. Угорська, 26 Кафе «Вишиванка», вул. Зубрівська, 38.

Франківський район:

Кафе «Мак Дональдз», вул. В. Великого, 24а (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, окремий туалет); Готель «Нота бене», вул. Б. Поліщука, 78а (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, прохід); Кафе «Лове&Львів», вул. Стрийська, 66 (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина вхідних дверей); Кафе «Вишиванка», вул. Наукова, 7Б (3 сходини без пороуччя, пандус, відповідна ширина дверей); Кафе «Скай парк», вул. Стрийська, 202 (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, є вертушка, яка знімається); Кафе «Нью-Йорк», вул. В. Великого, 51 (2 сходини без поруччя, пандус без поруччя, відповідна ширина дверей).

Шевченківський район: