Які заклади громадського харчування Львова доступні для маломобільних людей. Перелік
У Львові є понад 100 таких закладів, – інформують у прес-службі міської ради
За інформацією районних адміністрацій, у кожному районі міста Львова є заклади громадського харчування, доступні або частково доступні для маломобільних груп населення. Такі заклади при вході облаштовані пандусами, мають відносно невисокий поріг, широкі вхідні двері, у них є відповідний доступ до туалету тощо. Загалом у місті їх налічується понад 100.
Подаємо перелік таких закладів.
Галицький район:
- Кав’ярня «Мапа», вул. Галицька, 5 (при вході у заклад є пандус, є доступ до туалету );
- «Креденс Кафе», вул. Валова, 5 (при вході у заклад є пандус, є доступ до туалету);
- «Корзо паб», вул, Братів Рогатинців, 10;
- «Ардея», вул, Братів Рогатинців, 10;
- «Бонжур», вул. Театральна, пл. Яворського, 1(при вході у заклад є не високий поріг);
- «БРУДЕРШАФТ» вул. Вірменська, 16 (за входом у заклад є невисока сходинка, є доступ до туалету);
- «Da Vinci», пр. Свободи, 22 (вхід у заклад вільний, туалет у закладі недоступний оскільки перед ним є сходинки);
- «ГАЛКА», вул. Ковжуна,6 (при вході у заклад є не високий поріг, доступ до туалету вільний, ширина дверей 80 см);
- «МакДональдз», пр. Шевченка,7 (двері з двох половинок, зі сторони пр. Шевченка сходинки відсутні, І поверх доступний, туалет по сходинках вниз, немає пандусу);
- «Глорія Джинс», пл. Міцкевича,1 (пандус перед входом на літній майданчик та у заклад, ширини дверей до туалету 80см);
- «ЦК Локаль», вул. Валова, 19 (перед входом у приміщення 1 сходинка, вхідні двері широкі, туалет не доступний);
- «Крабс бюргер», вул. Валова, 15 (вхід в приміщення доступний, вхідні двері широкі, перед туалетом сходинка);
- «Трапеза», вул. Братів Рогатинців, 49 (перед входом у заклад незначної висоти сходинка, двері у туалет);
- «Ле Жардін», вул. Братів Рогатинців (перед входом у заклад незначної висоти сходинка, двері у приміщення широкі, туалет у закладі відсутній);
- «Караван», вул. Староєврейська, 46 (вхід доступний, у приміщені незначна сходинка);
- «Сова», вул.Староєврейська, 40 (перед входом у заклад незначна сходинка);
- «Вайн хаус», вул. Староєврейська, 18 (перед закладом 1 сходинка, двері широкі);
- «Час поїсти», вул. Староєврейська, 12 (при вході у заклад 1 сходинка, до туалету 2 сходинки);
- «Тікітай», вул. Галицька (при вході у заклад 1 сходинка, двері широкі, туалет відсутній);
- «Деманжаро», вул. Галицька, 10 (при вході у заклад сходинка, вільний доступ до туалету);
- «Фреска», вул. Краківська, 9 (у зв`язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідного візка можливий);
- «Лінивий Пес», вул. Краківська, 9 (вхід у приміщення доступний);
- «Краківчанка», вул. Краківська,15 (вхід доступний);
- «Ластівка», вул. Краківська, 30 (вхід доступний);
- «Білий Лев», вул. Лесі Українки, 15 (вхід в приміщення з невисоким порогом);
- Кав’ярня «Бахчисарай», вул. Друкарська, 1 (у зв’язку з низеньким порогом вхід у заклад доступний);
- «Пошта на Друкарській», вул. Друкарська, 3а (вхід у приміщення доступний);
- «Хліб та Вино», вул. Вірменська, 15 (вхід у приміщення доступний);
- «Strudel Haus», вул. Шевська, 6 (у зв’язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідної коляски можливий);
- Готельний комплекс «Леополіс», вул. Театральна, 10 (вхід у заклад доступний);
- Арт кафе «Джем», вул. Театральна, 24 (у зв’язку з невисоким порогом при вході в’їзд інвалідної коляски можливий. Відповідна ширина дверей туалету);
- «Смаколик», вул. Михальчука,5 (вхід у заклад доступний);
- Кав’ярня, вул. Дорошенка – Костюшка (вхід у приміщення вільний);
- Кафе, вул. Дорошенка,27 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету);
- «Rocket espresso», вул. Січових Стрільців,17 (вхід у приміщення вільний);
- «La Creperie», вул. Січових Стрільців, 17;
- «СанКруа», вул. Костюшка,5;
- «Пузата хата», вул. Січових Стрільців,12 (вхід у приміщення вільний, туалет не доступний оскільки є у підвальному приміщені);
- «Реd Pepper», вул. Січових Стрільців, 5 (вхід у приміщення вільний);
- «Львівська майстерня шоколаду», вул. Січових Стрільців, 5 (вхід у приміщення вільний);
- «Піноккіо», пр. Крива Липа, 7 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету);
- «Черчелль», вул. Гнатюка, 4 (вхід у приміщення вільний);
- «Япона хата», пр. Свободи, 29 (вхід у приміщення вільний, вільний доступ до туалету);
- «Креденс кафе», пр. Свободи, 37 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету);
- «Макдональдс», пр. Свободи, 35 (вхід у приміщення вільний, туалет на 2-му поверсі);
- «Смачна кава», пл. Яворського, 1 (вхід у приміщення вільний);
- «Бонжур», пл. Яворського,1 (вхід у приміщення вільний, є доступ до туалету).
Залізничний район:
- Піцерія «Марчелло», вул. Виговського, 100 (сходи відсутні, доступ забезпечено з вулиці та ТЦ «ВАМ», вхідні двері з 2 частин відчиняють, відповідають вимогам);
- Арт-кафе «Древ Град», вул. Патона, 6 (сходи відсутні, поріг 10 см; облаштують пандус; вхідні двері з 2 частин відчиняються, відповідають вимогам; замовили поручні для туалету);
- Кафе «Рибна хата», Городоцька, 263 (сходи відсутні, поріг 3 см, вхідні двері відповідають вимогам).
Личаківський район:
- Ресторан «Медова печера», вул. Медової Печери, 65 (пандус, відсутні поручні з обох боків пандуса);
- Ресторан «Старгород», вул. Римлянина, 1 (пандус, наявність доступного туалету);
- Ресторан «Євроготель», вул. Тершаковців, 6а (одна сходинка з похилою площиною);
- Кафе «Пательня», вул. Пасічна, 90 (пандус, відсутні поручні при сходах, відсутні поручні з обох боків пандуса);
- Ресторан-бар «Роден», вул. Личаківська, 151 (вхід плоский, без бар’єрів);
- Кафе «Кава», вул. Зелена, 73 (вхід плоский, без бар’єрів);
- Міні Бар «Скорті», вул. Дж. Вашингтона, 1 (вхід плоский, без бар’єрів);
- Кафе «Чебуречна», вул. Дж. Вашингтона, 5а (пандус ненормативний, відсутні поручні при сходах, відсутні поручні з обох боків пандуса);
- Кафе-бар «Медок», вул. Некрасова, 4 (вхід плоский, без бар’єрів);
- Ресторан «Ієрусалим», вул. Мечникова, 39 (пандус ненормативний, відсутні поручні з обох боків пандуса);
- Готель-бар «Оранж», вул. Личаківська, 181 (пандус ненормативний, відсутні поручні);
- Кафе-бар «Берегиня», вул. Б.Хмельницького, 200 (вхід плоский, без бар’єрів).
- Кафе «Вареники», вул. Личаківська, 24а (вхід плоский, без бар’єрів).
Сихівський район:
- Кафе «Любомила», вул. Драгана,10 А;
- Ресторан «Український дворик», просп. Червоної Калини, 109;
- Ресторан «Екран», просп. Червоної Калини, 79;
- Піцерія «Чікаго», просп. Червоної Калини, 62;
- Ресторан «Оазис», просп. Червоної Калини, 35;
- Піцерія «Челентано», вул. Сихівська, 13;
- Ресторан «Султан Палац», вул. Угорська, 26
- Кафе «Вишиванка», вул. Зубрівська, 38.
Франківський район:
- Кафе «Мак Дональдз», вул. В. Великого, 24а (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, окремий туалет);
- Готель «Нота бене», вул. Б. Поліщука, 78а (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, прохід);
- Кафе «Лове&Львів», вул. Стрийська, 66 (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина вхідних дверей);
- Кафе «Вишиванка», вул. Наукова, 7Б (3 сходини без пороуччя, пандус, відповідна ширина дверей);
- Кафе «Скай парк», вул. Стрийська, 202 (вхід плоский без бар’єрів, відповідна ширина дверей, є вертушка, яка знімається);
- Кафе «Нью-Йорк», вул. В. Великого, 51 (2 сходини без поруччя, пандус без поруччя, відповідна ширина дверей).
Шевченківський район:
- «Кури на дровах», вул. Липинського, 36;
- «Кафе-бар», вул. Липинського, 60;
- «Волтер», вул. Липинського, 60а (є пандус);
- «буфет» вул. Б.Хмельницького,225 (є пандус);
- «Смачна піца», вул. Б.Хмельницького, 225;
- «Кафе – бар», вул. Б.Хмельницького, 225;
- «Кафе-бар «Рандеву», вул. Б.Хмельницького, 139;
- «Кафе-бар», вул. Б.Хмельницького, 117;
- «Кафе», вул. Б.Хмельницького, 99;
- «Ресторан», вул. Б.Хмельницького, 99;
- «Кафе», вул. Б.Хмельницького, 269;
- «Бенкетний зал», вул. Лінкольна, 57;
- «Ресторан «Писанка», вул. Лінкольна, 10;
- «Кафе», вул. Берестяна, 13;
- «Піцерія», вул. Мазепи, 37 (є пандус);
- «Ресторан «Балатон», вул. Мазепи, 11;
- Піцерія «Деліката», вул. Мазепи, 22 (є пандус);
- «Кафе», вул. Мазепи, 24;
- «Піца, кури-гриль, бар», пр. Чорновола, 45;
- «Кафе», пр. Чорновола, 45;
- «Ресторан «Марго», вул. Джерельна, 42 (є пандус);
- «Хінкальня «Грузинський ресторан», пр. Чорновола, 93;
- Кафе «Хлібна хата», пр. Чорновола, 65 (є пандус);
- Ресторан «Цепелін», пр. Чорновола, 59 (є пандус);
- Кафе «Орхідея», вул. Шевченка – вул. Томашівська;
- «Таверна», вул. Шевченка, 362-364;
- Кафе-бар, вул. Шевченка, 309;
- «Львівські круасани», вул. Базарна, 1;
- Пекарня-кавярня «Братванка», вул. Лемківська, 15а (є пандус);
- «Кухня», вул. Замарстинівська, 49;
- Кафе-бар «Колос», вул. Остряниці, 1;
- «Піца на дровах», вул. Хвильового, 50 (є пандус).