Від завтра нічний експрес «Львів – Одеса» курсуватиме щодня

Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці. До сьогодні, 31 січня, поїзд курсував через день. Час відправлення та прибуття поїзда залишається без змін.

«Зважаючи на велику популярність серед пасажирів поїзда №11/12 «Львів – Одеса», який з’єднує південь та захід нашої країни, ми вирішили збільшити періодичність курсування нічного експресу. Від завтра він здійснюватиме щоденні рейси», – зазначив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Нагадаємо, поїзд № 11/12 «Львів – Одеса» вирушив у перший рейс 29 жовтня 2017 і курсував через день. За три місяці ним скористалося понад 22 тисячі пасажирів.

Поїзд вирушає зі Львова о 22:15 та прибуває в Одесу о 08:43. Відправлення з Одеси – о 22:05, а прибуття до Львова – о 07:55. На шляху прямування потяг зупиняється в Тернополі, Хмельницькому, Жмеринці, Подільську. До послуг пасажирів – купейні та спальні вагони.