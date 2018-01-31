В квартирі у Львові киянка організувала БДСМ-студію еротичного масажу (фото)

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Львівській області, в приміщенні житлової квартири, розташованої у центрі Львова, викрили БДСМ-студію еротичного масажу, де дівчата надавали платні сексуальні послуги клієнтам-чоловікам.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, «під час санкціонованого обшуку в приміщенні студії поліцейські виявили та вилучили: БДСМ-девайси, засоби контрацепції та гігієни, оргтехніку, яка використовувалась для розповсюдження реклами про діяльність студії, грошові кошти, виручені за надання платних сексуальних послуг, а також чорнові записи про роботу з клієнтами та бухгалтерію».

Правоохоронці з’ясували, що роботу салону з надання платних сексуальних послуг організувала 26-річна уродженка Київської області. Жінка орендувала приміщення квартири, в якій працювали дівчата, розповсюджувала рекламу салону, приймала замовлення від клієнтів, вела бухгалтерію та займалась іншими господарськими питаннями, а також періодично сама надавала платні сексуальні послуги клієнтам.

«У салоні працювали четверо дівчат, котрі, крім виконання еротичних масажів, надавали платні сексуальні послуги чоловікам. Вартість таких послуг становила від 800 до 4500 гривень за годину. Більшу частину отриманих коштів організаторка роботи салону забирала, а решту віддавала «працівницям», – розповів начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції у Львівській області підполковник поліції Сергій Молотов.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Працівників салону притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією).