Упродовж «ялинкової кампанії» виявили 109 незаконно зрубаних дерев

Як інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, під час проведених рейдів у грудні-січні в межах області виявлено 109 незаконно зрубаних ялинок. Складено 90 протоколів на лісокористувачів, на яких накладено штрафи в розмірі понад 46,7 тис. грн.

За інформацією Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, в охороні хвойних насаджень у грудні-січні брали участь 86 рейдових бригад у складі 278 працівників державної лісової охорони та 63 працівники поліції за участю екологічних інспекторів та представників громадських організацій.