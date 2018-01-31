Управління статистики назвало найбільш оплачувані професії на Львівщині

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у Львівській області у грудні 2017 року зросла на 40,1% і становила 7879 грн. Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Найбільш оплачуваними у грудні 2017 року були працівники підприємств та організацій із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (15765 грн); державного управління і оборони; обов’язкового соціального страхування (14853 грн); з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (14622 грн); фінансової та страхової діяльності (14280 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (13541 грн).