Третього лютого «човники» обіцяють перекрити кордон на весь день

Мешканці прикордоння кажуть, що невдоволені новими правилами перевезення товарів через кордон і тим, що у справи втручається СБУ

Активісти планують провести чергову акцію вже в цю суботу, 3 лютого. Вона розпочнеться о 09:00 та триватиме протягом всього дня на пунктах пропуску «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» та «Ягодин – Дорогуськ».

«Ми робимо акції на місцях, щоб депутати ухвалили рішення й скасували умову перебування за кордоном 24 години (яка дозволяє завезти на території України товарів не більше 50 кг вартістю до 500 євро без мита, – ред)», – наголосив один з організаторів попередніх блокад Віктор Пехник.

Також активіст пояснив причини перекриття кордону на пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне, яке відбулось вчора близько 18:30. Акція стала стихійною. Зі слів Віктора Пехника, народ збурився через те, що СБУ вирішує, кому минати кордон, а кого повертати у Польщу.

«Ситуація сталась через те, що в пункті пропуску був чоловік, товар якого важив 50-51 кг, і його не хотіли пропускати. В розмові з працівником СБУ виникла сутичка і очевидці почали збиратися на пішохідному переході. Туди ж із часом приїхав депутат Верховної Ради Володимир Парасюк та депутат обласної ради Роман Демчишин. Між ними виник конфлікт» – розповів Віктор Пехник.

Загалом на пункті пропуску цього вечора зібралось близько двох сотень осіб. Акція тривала до 23:30.

Тим часом Голова Львівської ОДА Олег Синютка вважає, що вчорашні події в Раві-Руській відбулися за координації працівників митниці.

Нагадаємо, після акції 10 січня народний депутат з Львівщини Андрій Антонищак зареєстрував у Верховній Раді законопроект 7484, яким пропонується скасувати норму про «24 години». Саме в підтримку законопроекту збираються мітингарі.

Мешканці прикордоння на Львівщині та Волині вже двічі перекривали пункти пропуску «Шегині – Медика»,«Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» та «Ягодин – Дорогуськ». Учасники акцій протестують проти запровадження нових митних правил.

Верховна Рада з 1 січня 2018 року обмежила ввезення товарів у багажі для тих, хто часто перетинає кордон. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, тепер українці можуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більш ніж 24 години і в’їжджають в Україну не частіше, ніж раз на 72 години. Якщо ж цих часових проміжків не дотримано – ввезти товари можна буде на суму до 50 євро. При в’їзді в країну авіатранспортом обмеження становить 1000 євро.

Раніше безподатково товари вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг можна було ввозити раз на добу, не перебуваючи при цьому за кордоном щонайменше добу.