Спортсменів Львівщини урочисто провели на XXІІI Зимові Олімпійські ігри

Сьогодні, 31 січня, у дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулись урочисті проводи збірної команди Львівщини на Олімпійські ігри до Південної Кореї

В олімпійському турнірі ХХІІІ Зимової Олімпіади у південнокорейському Пхьончхані Львівщину представлять п’ятеро спортсменів.

«У цю хвилину й у той час коли ви будете виходити на старт змагань, така ж молодь як і ви тримає в руках зброю і робить все для того, щоб ми тут мали можливість готуватись до змагань та представляти Україну в світі. Дуже прошу, щоб всю енергію, яку заклав у вас Бог, силу та вміння, яку надали тренери, ви використали на повну», – зазначив голова ЛОДА Олег Синютка.

Також Синютка вручив спортсменам пам’ятний прапор Львівської області.

«Так, як нам сьогодні дуже потрібно, щоб наш синьо-жовтий прапор замайорів над Донецьком, Луганськом, Севастополем та Сімферополем, так само сьогодні нашій нації потрібно, щоб синьо-жовтий прапор, як прапор перемоги, здійнявся на Олімпійських іграх. І щоб на всю силу та міць прозвучав український гімн. Коли будете виходити на старт, пам’ятайте, що, крім тренерів і близьких, найбільшу віру у вас матимуть ті люди, для яких сьогодні синьо-жовтий прапор та Україна – це їхнє життя», – додав він.

Участь у ХХІІІ Зимовій Олімпіаді від Львівщини візьмуть санкарі Олена Стецків, Олена Шхумова, Антон Дукач, Роман Захарків та гірськолижниця Ольга Книш. У складі тренерського колективу національної олімпійської збірної команди України працюватимуть і четверо найкращих фахівців зі Львівщини: Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев, Олег Жеребецький (санний спорт) та Юлія Шепіленко (гірськолижний спорт).

Роман Захарків – найтитулованіший та найдосвідченіший посланець Львівщини, для якого ця Олімпіада стане третьою у спортивній кар’єрі. Майстер спорту України з санного спорту, член національної збірної команди України з санного спорту; представляє Львівську обласну школу вищої спортивної майстерності та фізкультурно-спортивне товариство «Колос», вихованець Львівської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Беркут», випускник Львівського училища фізичної культури та Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, учасник зимових Олімпіад 2010 року (Ванкувер) та 2014 року (Сочі), п’ятий лауреат чемпіонату Європи 2015 року, сьомий лауреат Кубка світу 2016 року в командній естафеті; багаторазовий чемпіон України.

Тренери – Іван Баїк, ЗТ України Володимир Вахрушев, Володимир Некотенев. В олімпійському Пхьончхані виступатиме в двомісному екіпажі та в командній естафеті.

Антон Дукач – майстер спорту України з санного спорту, член національної збірної команди України з санного спорту; учасник перших зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 року в Інсбруку (Австрія), де був прапороносцем української збірної на параді відкриття. На цих змаганнях трішки не дотягнув до олімпійського п’єдесталу, фінішувавши четвертим у змаганнях одномісних саней. Представляє фізкультурно-спортивне товариство «Колос», вихованець Львівської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Беркут», студент НУ «Львівська Політехніка».

Серед кращих результатів: 2 місце в Кубку світу серед юніорів 2015 року (м. Вінтенберг, Німеччина), де встановив рекорд траси, який тримається до теперішнього часу; четвертий лауреат чемпіонату Європи 2015 року в командній естафеті (м. Вінтенберг, Німеччина), сьомий лауреат Кубку світу 2016 року в командній естафеті.

Тренери – Дмитро Нєкотєнєв, ЗТ України Володимир Вахрушев, Іван Баїк. В олімпійському Пхьончхані виступатиме в одномісних санях серед чоловіків та в командній естафеті.

Олена Стецьків – майстер спорту України з санного спорту; член національної збірної команди України з санного спорту; учасниця Перших зимових Юнацьких олімпійських Ігор-2012 (Інсбрук), учасниця ХХІІ Олімпійських ігор-2014 (Сочі); учасниця чемпіонатів Європи та світу; багаторазова чемпіонка України в різних вікових категоріях, чемпіонка України 2017 року.

Представниця обласної школи вищої спортивної майстерності та фізкультурно-спортивного товариства «Колос», вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Беркут». Випускниця Львівського училища фізичної культури та Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Тренери: Заслужений тренер України Володимир Вахрушев, Тарас Гарцула. В олімпійському Пхьончхані виступатиме у змаганнях серед жінок та в командній естафеті.

Олена Шхумова – однією з останніх у олімпійській збірній команді України отримала право виступу у Кореї, але саме вона здобула ліцензію для олімпійського виступу України серед жіночих саней. Майстер спорту України з санного спорту, член національної збірної команди України з санного спорту.

Представниця обласної школи вищої спортивної майстерності та фізкультурно-спортивного товариства «Колос», вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Беркут». Випускниця Львівського училища фізичної культури та Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Серед кращих результатів – 7 місце в Кубку Світу 2016 року в командній естафеті, 23 місце в чемпіонаті Світу 2017 року в жіночих одномісних санях; чемпіонка України.

Тренери – ЗТ України Володимир Вахрушев, Іван Баїк, Олег Жеребецький. В олімпійському Пхьончхані виступатиме у змаганнях серед жінок.

Ольга Книш – наймолодша серед представників Львівщини на зимових іграх-2018; вихованка спортивно-оздоровчого клубу «Евеленч», львівська «динамівка», чемпіонка України 2017 та 2018 років, майстер спорту з гірськолижного спорту, яка змагатиметься в трьох дисциплінах: супер-гігант, гігант та слалом. Ольга Книш – випускниця Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Перший тренер О.Книш – майстер спорту Олена Шай (львівська СДЮШОР з гірськолижного спорту).

Разом з Ольгою Книш до Пхьончхана вирушить її наставниця, тренер жіночої національної збірної команди України, учасниця ХVIII зимових Олімпійських ігор з гірськолижного спорту львів’янка Юлія Шепіленко (Харковська).