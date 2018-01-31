Сьогодні – останній день реєстрації на пробне ЗНО
Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, що станом на 26 січня зареєструвалося 101 414 учасників
Більшість випускників здаватимуть два навчальні предмети.
Реєстрація на пробне ЗНО розпочалася 9 січня. А саме тестування відбудеться у березні.
“Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета”, – кажуть в УЦОЯО.
Результати оприлюднять на інформаційних сторінках 30 березня – з української мови і літератури, з інших предметів – 6 квітня.