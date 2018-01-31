Соціальна пенсія: хто її отримає у 2018 році

Пенсійна реформа передбачає, що ті люди, котрі досягли 60 років, але ще не можуть піти на заслужений відпочинок, претендують на тимчасову соціальну допомогу

Як пише ZAXID.NET, не всі матимуть таку можливість. Головна умова – мати не менше 15 років трудового стажу. Також, на момент оформлення допомоги людина має бути безробітною.

Відтак треба звернутися у соцзахист за місцем прописки чи проживання. З собою слід мати документ, який засвідчує особу пенсіонера, ідентифікаційний код, довідку про страховий стаж, декларацію про доходи і майновий стан за останні півроку.

Важливо – якщо людина звертається по допомогу за місцем фактичного проживання, тоді треба взяти довідку про те, що вона не отримує таку допомогу за місцем реєстрації.

Сталої суми соціальної пенсії немає. Її визначатимуть як різницю між прожитковим мінімум для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців.

Враховуючи ці показники, максимальною така допомога із початку 2018 року може бути 1373 грн. З 1 липня вона збільшиться до 1435 грн, а з 1 грудня – до 1497 грн.

Отримати гроші можна у банку на власний рахунок чи через «Укрпошту».

Звернутися за допомогою можна відразу наступного дня після виповнення 60 років. Якщо людина зробить це протягом 3 місяців від дати ювілею, то допомогу їй перерахують від дня народження.

Якщо пізніше, то соціальну пенсію будуть рахувати від дати звернення.

На допомогу не може розраховувати людина, яка отримує іншу пенсію. Наприклад, через інвалідність. Або ж веде будь-яку діяльність, від якої отримує дохід.

Не платитимуть її також, якщо хтось із членів сім’ї протягом останніх півроку здійснив покупку суму більше 50 тисяч гривень.

Загалом рішення про призначення соціальної пенсії приймає управління соціального захисту населення.

Тож можуть бути винятки, якщо на це будуть підстави.

Заяву розглядають протягом 10 днів.