Що таке термомодернізація і чому її слід провести якнайшвидше

Відомі всім проблеми останніх років поставили уряд і населення перед нагальною потребою: суттєво підвищити рівень енергоефективності у сфері ЖКГ. Оптимізувати загальне споживання енергоресурсів і зменшити ціни в комунальних платіжках можна завдяки термодернізації

Про актуальність термомодернізації свідчить те, наскільки широко вона представлена в інформаційному полі. Термомодернізаційні стандарти були закріплені в ряді нормативно-правових актів. Різноманітні аспекти термомодернізації отримують висвітлення на багатьох інтернет-ресурсах. Мабуть, найбільш всебічну і компетентну інформацію можна знайти на тематичному порталі thermomodernisation.org.

Складові термомодернізації

В масовій свідомості термомодернізація передусім асоціюється з утепленням фасаду. Однак утеплення – лише один із багатьох етапів. Справді високих показників енергоефективності багатоквартирного будинку можна досягнути, провівши весь комплекс енергоефективних заходів від утеплення до модернізації інженерних систем, зокрема встановивши індивідуальний тепловий пункт (ІТП). Його основна функція полягає в тому, що ІТП регулює температуру теплоносія, який надходить у квартири із тепломережі.

Відчутний термомодернізаційний ефект забезпечує ще низка заходів, наприклад, встановлення радіаторних терморегуляторів (сучасні технології навіть дозволяють керувати ними через смартфон), заміна традиційного освітлення на енергозберігаюче, оновлення вікон і дверей, модернізація вентиляції тощо. Однак будь-які роботи з термомодернізації слід обов’язково здійснювати комплексно. Усьому має передувати професійний енергоаудит. На підставі технічного обстеження будівлі спеціалісти складають проект термомодернізації.

Фінансування термомодернізації та очікувані результати

Від обсягу проекту залежить вартість його реалізації. Кожен будинок має свої джерела тепловтрат і на їх усунення націлюють конкретний проект. Проведення всього комплексу робіт зведе до мінімуму втрати і неефективне використання тепла, що, як демонструє досвід багатьох господарств, може знизити плату за опалення аж до 60%. Нині існує чимало фінансових програм, як державних, так і міжнародних, які дозволяють власникам будинків різного типу отримати кошти на термомодернізацію. Наприклад, залишається високим попит на «теплі кредити», на які уряд 2018 року планує виділити 190 млн грн. Отримавши такий кредит в одному з державних банків, об’єднання співвласників багатоповерхового будинку (ОСББ) згодом може отримати компенсацію до 70% від тіла позики.

За оцінками уряду, в Україні близько 80 тис. багатоповерхівок, 70 тис. бюджетних закладів і 6,5 млн приватних будинків потребують термомодернізації. Згідно з градацією енергоефективності, що уже багато років чинна в багатьох західних країнах, їхній клас є нижчим за C (тобто D, E або F). На Заході вищий клас будинку передбачає його вищу ринкову вартість.

Отже, термомодернізація дає цілу низку переваг: економія витрат на комунальні послуги, модернізація будівлі, здоров’я мешканців, поліпшення екологічного стану довкілля шляхом зменшення споживання енергоресурсів, зрештою, вигідна інвестиція у власне майно.