На відмову від маршруток Львову потрібно десятки років

Чиновник відреагував на петицію, яку зареєстрували на сайті міської ради. Автори пропонують відмовитися від маршруток і перейти на електротранспорт та великі автобуси.

Сергій Бабак каже, що, як львів’янин, таку ініціативу підтримує. І визнає, що місто потребує транспортного оновлення:

«Однак у мене є три питання до ініціаторів цієї петиції. Скільки це буде коштувати? Де взяти гроші? Приклад якогось міста, де за два роки реалізували таку суттєву зміну в транспортній інфраструктурі».

Сергій Бабак наголосив, що лише проектні роботи можуть коштувати сотні мільйонів гривень. Тому що потрібно запланувати нові трамвайні та тролейбусні лінії.

«Потрібно розуміти, що трамваї та тролейбуси – це не тільки вагони, які їздять. Це тягові підстанції, кабельні мережі, колії, контактні мережі. І лише на ці роботи потрібно кілька років», – зазначив посадовець.

Він також сказав, що таки проект може коштувати мільярди гривень.

Нагадаємо, у міській раді зареєстрували петицію, у якій пропонують забрати із львівських вулиць маршрутні таксі. Акцентують увагу на тому, що так вже давно зробили великі міста Європи. Замість маршруток автори пропонують перейти на електротранспорт, що мало би значно розвантажити вулиці міста та зменшити шкідливі викиди.