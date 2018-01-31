Мінздоров’я спростувало випадок із дифтерією на Луганщині

Підозрілий випадок у Рубіжному не підтвердився. Чоловік захворів не на дифтерію

У МОЗ кажуть, що після проведення лабораторних досліджень в мікробілогічній референс-лабораторії у Центрі громадського здоров’я, хвороба не підтвердилася.

Нагадаємо, у 31-річного чоловіка із Рубіжного на Луганщині підозрювали дифтерію, повідомляв 112 Україна з посиланням на медиків. Усі необхідні щеплення, за словами лікарів, він отримав у дитинстві.

Тим часом медики наполягають, що єдиним захистом від цього захворювання є вакцинація.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки та явищами загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної та нервової систем.

Під час хвороби набряк слизових оболонок та блокування дихальних шляхів псевдомембранами часто призводять до смерті. Токсикоз, ураження серцево-судинної та нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальні наслідки.

Читайте також: