Львівський театр ляльок запрошує режисерів і художників до участі в конкурсі постановок

Львівський театр ляльок запрошує до співпраці креативних та сміливих режисерів і художників, аби втілити разом свої найцікавіші ідеї

Оголошують відразу 2 конкурси:

Конкурс І: Тендітна казка для наймолодших

Шукають тандем режисера і художника для постановка вистави для найменших глядачів віком від 1 до 3 років.

Організатори пропонують текст «Дюймовочка», але залишаються відкритими до пропозицій щодо матеріалу. Ця вистава має стати першою новому проекті – «Мікро-сцена», де відбуватимуться вистави для зовсім маленьких глядачів.

Дедлайн конкурсу – 20 березня 2018 року.

Конкурс ІІ: Сучасні традиції 2018

Шукають тандем режисера і художника, які запропонують сучасну цікаву ідею для створення новорічно-різдвяної вистави в театрі вкінці 2018 року.

Дедлайн конкурсу – 1 травня 2018 року.

В обох випадках театр пропонує:

свою затишну сцену

досвідчених акторів

цех вигадливих і вправних художників

реалізацію вашої ідеї у Львівському театрі ляльок

Як подати заявку?

Потрібно зробити дві речі обов’язково:

Перше – заповнити анкету:

Конкурс І (вистава для наймолодших) – заповніть заявку тут.

Конкурс ІІ (різдвяна вистава) – заповніть заявку тут.

Друге – прикріпити до неї 3 файли: експлікацію до майбутньої вистави; ескізи до сценографії і ляльок; текст пропонованого матеріалу.

Зверніть увагу! Заявки, подані на Конкурси в якийсь інший спосіб, не розглядатимуть.

Подробиці – електронною поштою lviv.puppet@gmail.com, або пишіть повідомлення на facebook-сторінку театру.