Львівський театр ляльок запрошує режисерів і художників до участі в конкурсі постановок
Оголошують відразу 2 конкурси:
Конкурс І: Тендітна казка для наймолодших
Шукають тандем режисера і художника для постановка вистави для найменших глядачів віком від 1 до 3 років.
Організатори пропонують текст «Дюймовочка», але залишаються відкритими до пропозицій щодо матеріалу. Ця вистава має стати першою новому проекті – «Мікро-сцена», де відбуватимуться вистави для зовсім маленьких глядачів.
Дедлайн конкурсу – 20 березня 2018 року.
Конкурс ІІ: Сучасні традиції 2018
Шукають тандем режисера і художника, які запропонують сучасну цікаву ідею для створення новорічно-різдвяної вистави в театрі вкінці 2018 року.
Дедлайн конкурсу – 1 травня 2018 року.
В обох випадках театр пропонує:
- свою затишну сцену
- досвідчених акторів
- цех вигадливих і вправних художників
- реалізацію вашої ідеї у Львівському театрі ляльок
Як подати заявку?
Потрібно зробити дві речі обов’язково:
Перше – заповнити анкету:
Конкурс І (вистава для наймолодших) – заповніть заявку тут.
Конкурс ІІ (різдвяна вистава) – заповніть заявку тут.
Друге – прикріпити до неї 3 файли: експлікацію до майбутньої вистави; ескізи до сценографії і ляльок; текст пропонованого матеріалу.
Зверніть увагу! Заявки, подані на Конкурси в якийсь інший спосіб, не розглядатимуть.
Подробиці – електронною поштою lviv.puppet@gmail.com, або пишіть повідомлення на facebook-сторінку театру.