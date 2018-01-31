Книжкова полиця для батьків. Що читати, щоб виростити… дзен і щасливих дітей

У нашому прагненні дати дитині «все, що для неї потрібно», ми часто проходимо повз найголовніше – те, чого малюк потребує не для простого виживання, але для того, щоб вирости щасливим

Ця підбірка книг – найкраще з природного батьківства, що можна знайти на книжкових полицях наших крамниць та в інтернеті

1. «Як виростити дитину щасливою». Жан Ледлофф

Книга американської психотерапевтки Жан Ледлофф буде корисною і батькам, і психологам. Ця книга про те, як важливо, виховуючи дитину, прислухатися до власної інтуїції, а не до порад «експертів» під боком. Ми майже забули про те, що вміння правильно ростити дітей закладено в кожному з нас природою. Авторка прожила два з половиною роки в племенах південноамериканських індіанців, де у стосунках між дорослими і дітьми панує повна гармонія, якої так бракує в цивілізованому суспільстві. І дійшла висновку, що для того, щоб малюки почувалися спокійними і щасливими, батьки мають поводитися з ними так, як наші предки упродовж багатьох століть поводилися зі своїми дітьми.

2. «Життя без підгузка. Ніжна мудрість природної гігієни немовлят» Інгрід Бауер

Ця книга – «революційне відкриття» зі стародавнім корінням. Вона про те, що діти, виявляється, абсолютно спокійно можуть вирости без підгузків або майже без них! Природна гігієна малюків або ж висаджування – це метод, який притаманний багатьом традиційним культурам із прадавніх часів і досі. Побудований на інтуїції і вмінні прислухатися до сигналів маляти, розуміти його фізіологічні потреби і реагувати на них швидко – він є запорукою міцного і глибокого зв’язку між дитям і батьками, а також взаєморозуміння, заснованого на довірі.

3. «Таємна опора: прив’язаність у житті дитини». Людмила Петрановська

Діти не виростуть без дорослих. Ця книга про роль батьків у житті дітей і про їхній вплив на формування особистості. Поняття безпечної основи, на жаль, відоме не всім, а саме з нього ми і починаємося. Наші страхи і невпевненість – із дитинства, наші моделі поведінки – звідти само. Але й любов наша теж із дитинства, і діти не повинні за неї боротися! Прив’язаність – основа всього, усвідомивши це ми можемо спостерігати, як залежність і безпорадність перетворюються в зрілість, як наші любов і турбота рік за роком формують в дитині таємну опору, на якій , як на стрижні, тримається його особистість.

4. «Selfmama. Лайфхаки для мами, яка працює». Людмила Петрановська

Діти або робота? Якщо ви досі обираєте – читайте Петрановську! Вона і заспокоїть, і навчить, і підтримає. У мам, які працюють, виростають такі ж чудові діти, як і в тих, які присвячують весь свій час малюкам. І досить мучити себе докорами сумління, краще навчитися розподіляти сили та енергію рівномірно! Практичні поради для сучасних мам, які мають змогу виконувати роботу віддалено і розвиватися, рости професійно, вчитися і вкладати себе у важливі проекти, окрім рідних малючків. Книга-порятунок для тих, хто боїться наважитися і відчуває, що застряг у невизначеності. Трошки простих хитрощів, самоорганізації і добряча пригоршня сміливості – і завдяки цій книжці можна встигнути все!

5. «Якщо з дитиною важко». Людмила Петрановська

Про те, як отримати перемогу над стереотипами і власними страхами не «впоратися» з власними дітьми. Практичні поради, як досягти порозуміння зі своїм «непростим» потомством. А також чіткі відповіді на питання: чому діти такі «непрості», чому з ними важко, чому вони не слухаються, чому в їхніх очах батьки втрачають авторитет. Гарна, дотепна форма викладу, життєві приклади і дієві механізми для батьків, які думають, аналізують і хочуть змінити градус стосунків із власними дітьми.

6. Спілкуватися з дитиною. Як? Юлія Гіппенрейтер

Якщо дитина позбавлена повноцінного спілкування з батьками – вона приречена. Психологічно такій дитині нестерпно важко, проте й фізично вона теж не має сил на гарний розвиток. Чому люди втрачають інтерес до життя? Невже все криється у дитинстві? Так, адже «проблемні», «важкі», «неслухняні» і «неможливі» діти, так само як діти «з комплексами», «забиті» або «нещасні» – завжди результат неправильно сформованих стосунків у сім’ї. І порятунок лише в гармонізації і зміні стилю спілкування у родині!

7. «Батькам. Як бути дитиною». Юлія Гіппенрейтер

Ви пам’ятаєте себе дитиною? І вони пам’ятають! Хрестоматія спогадів відомих людей про власне дитинство. Якими вони були, що любили, чого боялися, від чого найдужче сміялися? Веселі і тремтливі текcти, у яких глибокі переживання, внутрішній світ, характери і долі. І справжність життя у всіх його проявах. На прикладах взаємин батьків і дітей ми маємо змогу побачити, що саме найбільше впливало на розвиток особистостей, що давало сили для творчості і самовираження.

8. «Як виростити дитину здоровою всупереч лікарям». Роберт Мендельсон

Педіатр, який розкриває проблеми і вади офіційної медицини, він переконаний, що тіло людини нерозривно пов’язане з його психікою, а захворювання є природною реакцією на динаміку життя і допомагає рухатися до здоров’я. З цієї книги батьки дізнаються, як відрізнити стани, які потребують медичної допомоги, від станів, коли лікарське втручання недоцільне, а потрібні хороший відпочинок, батьківська турбота і догляд. Книга доктора Мендельсона – це та «абетка для батьків», де простою і зрозумілою мовою пояснюються важливі і складні речі.

9. «Як любити дитину». Януш Корчак

Книга польського педагога, лікаря і письменника, написана ще на початку ХХ століття. Книга про любов до дітей і про те, що найчастіше під любов’ю до дитини ми маємо на увазі власні егоїстичні почуття. Головна ідея педагогіки Корчака – повага до дитини, до її думок і бажань, усвідомлення, що всі діти різні, що вони мають право вибору. У книжці немає догматичних наказів та суворих рекомендацій, але є відповідь на запитання, які ставлять собі всі батьки, – що значить любити дитину та як це робити.

10. «Як говорити, щоб діти слухали, і як слухати, щоб діти говорили». Адель Фабер, Елейн Мазліш

Чи існують люди, у яких ніколи не буває проблем із власними дітьми? Так, але лише ті, хто цих дітей не має! Ця книга – розумна, зрозуміла, добра і з гумором написана інструкція про те, ЯК правильно спілкуватися з дітьми (від дошкільнят до підлітків). Ніякої нудної теорії! Тільки перевірені практичні рекомендації та маса живих прикладів на всі випадки життя! Автори – багатодітні і всесвітньо відомі фахівці у сфері стосунків батьків з дітьми – діляться власним досвідом і результатами багаторічних досліджень на тему, як не зійти з розуму від непослуху власних дітей. А також, як назавжди припинити осоружні «конфлікти поколінь» і стати щасливими!