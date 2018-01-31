Частина львів’ян знову залишилася без води

Як повідомили в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Замарстинівська, 191 сьогодні, 31 січня, з 11.30 до 15.30 припинено водопостачання на вул. Замарстинівська, вул. Волошкова, вул. Сеньковича, вул. Райніса, вул. Сріблиста і частково прилеглі до них вулиці.

У зв’язку з ремонтними роботами на вул. Наукова, 30, з 12.00 до 14.00 припинено водопостачання на вул. Кн. Ольги 69-77, вул. Наукова 16-34.

Також у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Втіха, 14 з 11.30 до 15.30 припинено водопостачання на вулицях: Кривчицька Дорога, Духновича, І.Вільде, Копальна, Ніщинського, Міжгірна, Низова, Втіха, Березова, На Копані, Прогулкова, Над Джерелом та прилеглі до них вулиці.