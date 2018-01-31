17-річний юнак під час сварки смертельно поранив свого дядька

У Пустомитівському районі поліцейські затримали неповнолітнього, причетного до смерті родича
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Подія сталася сьогодні, 31 січня. Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Пустомитівський відділ поліції близько опівночі надійшла інформація від медиків про те, що в одному з сіл району до приїзду «швидкої допомоги» помер 49-річний місцевий мешканець.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Експерти виявили на тілі загиблого п’ять колото-різаних ран, одна з них – у ділянку стегнової артерії, що викликало крововтрату та призвело до смерті чоловіка.

Працівники Пустомитівського відділу поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області встановили особу зловмисника.

«До вчинення злочину причетний 17-річний племінник померлого, з яким вони проживали в одному будинку. Між чоловіками, які тривалий час перебували в неприязних стосунках, виник черговий конфлікт, який переріс у бійку. Юнак, схопивши ніж, кілька разів поспіль ударив ним родича», – повідомив начальник Пустомитівського відділу поліції полковник поліції Роман Білик.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Юнакові оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Його вчинення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

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