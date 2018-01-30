Завтра тимчасово не курсуватимуть чотири трамвайні маршрути

Рух припинять з 21.00 год 31 січня і до 05.00 год 1 лютого

Як повідомили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс», завтра, 31 січня, з 21.00 год і до 05.00 год 1 лютого буде призупинено рух усіх трамваїв, які курсують по вул. І.Франка (трамваї № 1, 3, 8, 9), у зв’язку із ремонтом аварійної ділянки колії на вул. І.Франка, 7 (зупинка «Вулиця Шухевича»)», – повідомили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс».