За місяць на Львівщині загинуло 9 пішоходів

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, спостереження на дорогах Львова показало, що пішоходи не дотримуються правил безпеки. Львів’яни цього й не приховують та виправдовують свою вину поспіхом чи відсутністю переходів. Так, лише з початку 2018 року, на дорогах Львівщини трапилося 65 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, 9 з яких загинули.

Патрульна поліція нагадує правила, яких має дотримуватися кожен пішохід: