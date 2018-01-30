У США опублікували «кремлівський список»

До нього увійшло 210 осіб

Адміністрація президента США Дональда Трампа пізно ввечері 29 січня оприлюднила перелік 114 російських політиків та 96 олігархів, наближених до російського президента Володимира Путіна. Список Конгресу представило Міністерство фінансів, повідомляє «Громадське» з посиланням на Associated Press. Список склали в рамках закону щодо санкцій проти Росії через втручання у вибори у США.

В основному йдеться про людей, які розбагатіли завдяки своїм зв’язкам з Володимиром Путіним.

Серед фігурантів списку представники Адміністрації президента Росії, віце-прем’єри і міністри, керівництво Держдуми, Ради Федерації, члени Ради безпеки РФ, глави державних компаній.

Зокрема, до списку потрапили прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв і 22 міністри уряду, глава адміністрації президента Антон Вайно, його заступники Сергій Кирієнко і Олексій Громов, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, помічник президента Владислав Сурков, спікер Держдуми В’ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Також у списку голова держкомпанії «Роснефть» Ігор Сєчін, глава «Газпрому» Олексій Міллер, керівник Сбербанку Герман Греф, голова ФСБ Олександр Бортников, глава Служби зовнішньої ровідки Сергій Наришкін, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко, генпрокурор Росії Юрій Чайка, глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова Росгвардії Віктор Золотов.

Серед представників бізнесу та олігархату: Роман Абрамович, Олег Дерипаска, засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, Сулейман Керімов, Володимир Потанін, Михайло Фрідман, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберг, Геннадій Тимченко, Олег Тиньков, Аркадій Волож, Михайло Прохоров, Олександр Мамут, Кирило Шамалов і інші.

Проти частини людей з переліку санкції вже запроваджені. Водночас, як зазначає видання, потрапляння до цього списку не означає, що Сполучені Штати автоматично запровадять санкції проти особи. Проте ризик потрапити під санкції для фігурантів списку вищий, додав він.

У відповідь на список офіційний Кремль зробив заяву, що США трактує увесь російський уряд як своїх ворогів.