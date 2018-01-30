У Львові тимчасово не курсує тролейбус №24

Як повідомили у диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс», вантажна машина обірвала контактну мережу в районі вул. Бузкова (бічна вул. Зеленої, біля ТЦ «Арсен»). На місце події прибула поліція та працюють ремонтні бригади ЛКП «Львівелектротранс». Тролейбус №24 тимчасово не курсує.

«Вантажна машина обірвала приблизно 200 м контактної мережі. Тому тролейбус №24 тимчасово не курсує. На місце події прибула поліція. Також зараз ремонтні служби ЛКП «Львівелектротранс» працюють над встановлення мережі. Орієнтовно роботи триватимуть ще годину. Після їх завершення тролейбус №24 виїде на маршрут», – розповів Володимир Забавський, начальник служби диспетчеризації та організації руху ЛКП «Львівелектротранс».