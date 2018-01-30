У другій половині дня у Львові обіцяють сильні пориви вітру

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 30 січня, у Львові в другій половині дня зі збереженням до кінця доби, 30 січня, очікують поривів північно-західного вітру 17-22 м/с, місцями – 25-27 м/с. Львівська міська рада застерігає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час руху.

На завтра, 31 січня, синоптики прогнозують на дорогах ожеледицю, місцями пориви західного вітру 15-20 м/с.