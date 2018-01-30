У департаменті фінансів Львівської ОДА є вакансії

Зокрема, департамент потребує:

– провідного спеціаліста відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин бюджетного управління – 1 посада категорії В,

– провідного спеціаліста відділу фінансів гуманітарної сфери бюджетного управління, на час перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника – 1 посада категорії В.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

Вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, молодшого бакалавра або бакалавра , вільне володіння державною мовою.

Бажано стаж роботи за фахом на державній службі.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копії документів про освіту;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнену особову картку встановленого зразка із відповідними додатками;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

– інші документи за бажанням претендента;

Термін прийому документів – до 17. 00 15 лютого 2018 року. У конкурсі можуть брати участь особи з інвалідністю.

Документи потрібно подавати за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 8. Відділ інформаційно-комп’ютерного та кадрового забезпечення, к.406.

Додаткова інформація – за номером: 255-36-85.