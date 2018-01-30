У Брюховичах відбудеться ювілейний конкурс знань про польську мову та культуру

X Конкурс знань про польську мову та культуру «Чи знаєш ти цей край?» (Znasz-li ten kraj) відбудеться 16-18 березня у Брюховичах

Про це інформує Генеральне консульство Республіки Польща у Львові.

Усіх охочих запрошують до участі у змаганнях. Заяву на участь мають право подавати польські навчальні пункти (на конкурс не приймають заявок від приватних осіб) до 2 березня 2018 року. Для цього потрібно заповнити Додаток № 1 («Заявка на 10-й Конкурс») та згоду батьків та надішліть у формі електронна адреса на адресу електронної пошти: barbara.pacan@msz.gov.pl, із заголовком «Znasz-li ten kraj-2018».

Подробиці можна дізнатися за цим посиланням: http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/p/lwow_ua_k_pl/aktualnosci/0_znasz_li_ten_kraj.

Довідково. «Чи знаєш ти цей край?..» – це своєрідна «олімпіада», участь у якій беруть учні суботньо-недільних шкіл та інших позашкільних пунктів навчання польської мови в Україні, – інформує польсько-український портал PolUkr.net. Учасниками конкурсу можуть бути діти, які вивчають польську мову та здобувають знання про Польщу винятково в установах, де викладають польську мову поза системою української освіти: в суботніх і суботньо-недільних школах, що діють при польських товариствах, парафіях, українських школах тощо, на факультативах із польської мови. У конкурсі не можуть брати участі учні загальноосвітніх шкіл або класів із польською мовою викладання.

Організатором конкурсу є Генеральне консульство РП у Львові. Дипломатична установа оплачує проживання учасників зі Львівського консульського округу.

Заявки про участь можуть подавати також інституції, розташовані в інших консульських округах. Але проживання учасника з-поза Львівського консульського округу оплачує сам зацікавлений або відповідне консульство, на території округу якого розташована відповідна інституція.

Учасників конкурсу ділять на три вікові категорії, відповідно до поділу на класи в українських школах:

– І група: учні 5-6 класів;

– II група: учні 7-9 класів;

– III група: учні 10-11 класів.

Одна освітня установа може делегувати на конкурс 9 осіб, максимально – по 3 учні в кожній віковій категорії. Спосіб відбору учасників від школи визначає сам учитель.

Конкурс складається з письмової та усної частини. Всі конкурсанти беруть участь в обох етапах. На підсумковий результат впливає оцінка знань і вмінь учасника у двох частинах. Під час конкурсу мовою спілкування є винятково польська.

Письмова частина складається з тесту, за допомогою якого журі перевіряє знання та вміння учня. Усна частина – це розмова з комісією, під час якої оцінюють промову, підготовлену учнем, знання польської мови та загальні знання конкурсанта. Комісія може поставити додаткові запитання з історії, географії та культури Польщі.