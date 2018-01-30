Сьогодні набув чинності закон про медреформу. Основні нововведення

Хоча усі підготовчі етапи тривають ще із 2017, законні підстави впроваджувати новації з’явилися щойно тепер

Пояснюємо основні пункти нашумілої медичної реформи, яку досі намагаються зрозуміти українці.

Національна Служба здоров’я України

Цей орган створюють для того, щоб контролювати медичну сферу. Крім того, Служба укладатиме договори із лікарнями і «купуватиме» у них послуги із медичного обслуговування. Ну і, звісно, інспектуватиме, аби ці послуги надавались якісно.

Грошима Служба не володітиме. Усі кошти будуть на казначейських рахунках.

Запрацювати НСЗУ зможе не раніше червня.

«Зараз ми зможемо оголосити конкурс на посаду голови НСЗУ та двох його заступників. Плануємо, що до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу», – кажуть у прес-службі Мінздоров’я.

Автономізація медзакладів

Усі лікарні та поліклініки в Україні стануть комунальними некомерційними підприємствами.

Після цього вони зможуть укладати договори і НСЗУ. А в результаті – отримувати гроші за надані послуги із держбюджету.

Це важливо, бо зароблені гроші зможуть використовувати на власний розсуд. Наприклад, на чомусь зекономити, а витратити на більш нагальне.

Таке нововведення стимулюватиме керівників та лікарів мед закладів працювати краще, щоб заробляти більше.

Крім того, буде можливість залучати інші джерела фінансування, а не лише гроші із держбюджету.

Кожна лікарня чи поліклініка повинні бути в єдиному реєстрі. Для цього вони оберуть медичну інформаційну систему і зможуть підключитися до електронної системи охорони здоров’я. Поки що вона працює у тестовому режимі.

Вибір лікаря

Вже з квітня кожен зможе обрати сімейного лікаря, послуги якого хоче отримувати. Поки що ця опція працює як пілотний проект.

Підписати таку Декларацію можна із будь-яким лікарем, незалежно від прописки чи місця проживання.

Більше того, якщо лікар вам не сподобається, договір завжди можна розірвати і підписати з іншим медиком.

Зарплата лікаря буде нараховуватися відповідно до кількості пацієнтів, які він обслуговує. Однак МОЗ дозволяє укладати не більше 2 тисяч угод.

Тому і рекомендують укладати договори, як тільки це стане можливим. Адже хороші лікарі можуть дуже швидко набрати дозволену кількість пацієнтів і у них просто не залишиться місця.

Гроші для людей, а не для ліжко-місць

Такий принцип означає, що фінансування більше не буде закріплене за лікарнею, відповідно до статистики зайнятих місць.

У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що це неефективно і навіть породжує корупцію. Відтак платити треба за конкретного пацієнта і конкретно надані послуги.

Через це більшість лікарів повинні будуть дещо реорганізувати свою роботу – стати ФОПами. Після цього вони зможуть отримати ліцензію і укласти договір із Національною службою здоров’я, який створять для того, щоб розподіляти бюджетні гроші.

Це додасть стимулу спеціалістам працювати краще. Адже кошти, які він отримує, будуть залежати від угод, підписаних із пацієнтами. Пацієнт завжди зможе змінити лікаря, якщо той його не влаштовуватиме.

Щоправда, для прозорого обліку потрібно, щоб усі медики працювали в електронній системі eHealth.

Чіткий поділ платних і безкоштовних послуг

Реформа також пропонує поділити усі послуги, які надають лікарі на такі групи:

Первинна медична допомога;

Вторинна, спеціалізована;

Високоспеціалізована;

Екстрена;

Паліативна.

Усі вони у своє чергу поділяться на три види. Перша – та, яку повністю оплачує держава (первинна, екстрена та паліативна).

Стаціонарне лікування та планові операції (вторинна спеціалізована та високоспеціалізована групи) пацієнт і держава зможуть співфінансувати. При тому пацієнт зможе платити за послуги або ж скористатися страховим полісом.

Натоміть такі послуги як стоматологія, естетична медицина, звернення без направлення, ліки з недоведеною ефективністю державою не покриватимуться взагалі.