Облрада проголосувала за виділення 6,5 млн грн для «Будинку воїна»

Відповідні кошти передбачили в бюджеті розвитку обласної скарбнички на 2018 рік

Львівська обласна рада виділила 6,5 млн грн на проведення реконструкції будівлі по вул. Короленка, 1а у Львові для створення «Будинку воїна». Відтак замість колишнього російського культурного центру в споруді спільними зусиллями облради та громадськості планується створити осередок для атовців.

Фінансування цього проекту стало можливим завдяки включенню приміщення на вул. Короленка, 1а до переліку капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення.

«Рускоє культурноє общєство залишило нам приміщення на Короленка у дуже занедбаному стані. Там треба міняти комунікації, дах протікає, підлога в окремих місцях кимось була просто спалена. Таке враження, що там багаття розводили. Проте спільно із громадськістю на Короленка, 1-а буде наведено лад», – сказав Володимир Гірняк.

Нагадаємо, Російський культурний центр виселили з приміщення Львівської обласної ради, що за адресою вул. Короленка, 1 а, на початку травня минулого року. Відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини. Підставою стало рішення Львівського апеляційного господарського суду від 9 березня щодо виселення Російського культурного центру з приміщення на вул. Короленка, 1а.