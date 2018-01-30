Обласний перинатальний центр отримає 25 мільйонів гривень

Так сьогодні вирішили на сесії Львівської обласної ради

Загалом на галузь охорони здоров’я скерували 50 мільйонів. Окрім перинатального, 17 мільйонів отримає пологове відділення обласної клінічної лікарні.

Додамо, що Львівський обласний перинатальний центр обіцяють відкрити орієнтовно у квітні. Такі прогнози озвучила керівник закладу Лариса Янів.

Вона також сказала, що зараз на об’єкті завершують ремонтні роботи.

Також чекають на обладнання.

Раніше відкриття закладу анонсували на початок 2018 року. Прогнозувалося навіть, що у січні вже зможуть приймати породіль.

Медзаклад, що на Дж. Вашингтона,6, закрили на ремонт у 2013 році. Через кілька місяців ремонт призупинили, в результаті стан приміщення лише погіршився.