На ремонті ліцею у Львівській області розікрали понад 115 000 гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Сокальського відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрили факт розкрадання бюджетних коштів, призначених для проведення капітального ремонту системи опалення навчального закладу.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці з’ясували, що ремонт проводила в рамках виконання договору підрядна організація впродовж 2014 року. Як виявили під час аналізу затверджених актів, ремонті роботи виконали не в повному обсязі. Загальне завищення їх вартості – близько 115,2 тисяч гривень.

Директорові навчального закладу повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.