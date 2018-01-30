На Львівщині заблокували дорогу до пункту пропуску Рава-Руська – Гребенне

Під’їзд до міжнародного пропускного пункту Рава-Руська – Гребенне заблокували. Приблизно 30-40 осіб ходять пішохідним переходом начебто на знак протесту проти роботи митників.

За інформацією громадського діяча та депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, протестувальники кажуть, що їм не подобається робота митниці, бо вони довго стоять, тому вийшли і перекрили дорогу.

Натомість один з попередніх організаторів блокади кордону через нові митні правила, Віктор Пехник, у себе на facebook-сторінці написав, що люди в такий спосіб висловлюють свій протест начебто проти втручання у роботу митниці працівників СБУ.

Якщо хтось планує поїздку через ПП Рава-Руська, рекомендується змінити плани й обрати інший пропускний пункт для перетину кордону.

За інформацією Ігоря Зінкевича, станом на 21.00 рух повністю перекритий.

Відео: Патрульна поліція Львівщини

Нагадаємо, мешканці прикордоння на Львівщині та Волині вже двічі перекривали пункти пропуску «Шегині – Медика»,«Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» та «Ягодин – Дорогуськ». Учасники акцій протестують проти запровадження нових митних правил.

Верховна Рада з 1 січня 2018 року обмежила ввезення товарів у багажі для тих, хто часто перетинає кордон. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, тепер українці можуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більш ніж 24 години і в’їжджають в Україну не частіше, ніж раз на 72 години. Якщо ж цих часових проміжків не дотримано – ввезти товари можна буде на суму до 50 євро. При в’їзді в країну авіатранспортом обмеження становить 1000 євро.

Раніше безподатково товари вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг можна було ввозити раз на добу, не перебуваючи при цьому за кордоном щонайменше добу.