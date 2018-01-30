Львівській залізниці за 2017 рік компенсували тільки 11,8% витрат за пільгові перевезення у приміських поїздах

Керівництво регіональної філії «Львівська залізниця» скерувало листи в обласні державні адміністрації семи областей західного регіону з проханням передбачити кошти в місцевих бюджетах на 2018 рік для компенсаційних виплат за перевезення пасажирів пільгових категорій

Як інформує Львівська Залізниця, на 30 січня цього року зі залізницею вже уклали угоди 8 органів місцевої влади – Ходорівська та Дрогобицька міськради, Судововишнянська громада, Турківська, Стрийська, Городоцька райдержадміністрації на Львівщині, а також Рахівська райдержадміністрація на Івано-Франківщині та Тернопільська міська рада – на загальну суму 2,970 млн грн. Загалом залізничники сподіваються, що цьогоріч загальна сума компенсації за пільгові перевезення буде не меншою за 78 млн грн.

Упродовж 2017 року регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надала послуг із перевезення пільгових категорій пасажирів на суму майже 68,5 млн грн, сума компенсації за ці послуги за підсумками минулого року становить 8,1 млн грн, або 11,8%.

Загалом торік залізничники скерували в обласні, районні, міські, селищні ради та облдержадміністрації семи областей, які об’єднує Львівська магістраль, 98 договорів на отримання компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському сполученні, проте укладено було лише 45 договорів на загальну суму 11,43733 млн грн. Понад половину з них (25 договорів) було укладено з органами влади та місцевого самоврядування Львівщини на загальну суму 8,03143 млн грн. Із них торік по області компенсували залізниці лише 4,9871 млн грн., що становить 18,1% від суми фактичних витрат магістралі за перевезення пасажирів пільгових категорій на Львівщині впродовж 2017 року (понад 27,5 млн грн.).

У решті областей, які обслуговує Львівська залізниця, за 2017 рік відсоток компенсації коштів за пільгові перевезення у співвідношенні з фактичними витратами магістралі на забезпечення цих послуг іще нижчий. Приміром, у Чернівецькій області торік магістралі компенсували лише 49,7 тис. грн., які заборгували ще з 2015 року, а у Волинській області за 2017-й не відшкодували жодної гривні.

Попри складну фінансову та матеріально-технічну ситуацію у господарстві приміських пасажирських перевезень, залізниця продовжує виконувати важливу соціальну функцію, забезпечуючи перевезення пасажирів у приміському сполученні, проте фактично вичерпала ресурси, щоб самостійно витримувати це навантаження в умовах критичного старіння рухомого складу, зростання цін на енергоносії та запчастини, інфляцію та ін. Тож, для гарантування безпеки пасажирів та подальшого курсування приміських поїздів у регіонах Львівська залізниця сподівається на плідну співпрацю з державними та місцевими органами самоврядування в областях західного регіону.