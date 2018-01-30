Львівська обласна юстиція має нового керівника

Львівське обласне управління юстиції очолила колишня керівниця рівненського управління Іванна Смачило. Про це повідомляє видання «Рівняни».

Про своє нове призначення чиновниця повідомила на сторінці у Facebook:

Нагадаємо, попереднього керівника львівської юстиції Ярослава Жукровського звільнили наприкінці минулого року.

Відповідний наказ видали 28 грудня. Офіційною причиною стало «перевищення повноважень».

«29 грудня троє осіб з Міністерства юстиції приїхали, аби вручити мені цей наказ. Мені дивно, чому мене не викликали, не сказали, що я роблю щось не так і не сказали написати заяву на звільнення, а зробили це таким способом», – говорить пан Жукровський.

Посадовець пов’язує своє звільнення зі спробами зламати усталені схеми та з боротьбою з корупцією у системі, яку він вів останні два роки.

2 січня пан Жукровський підписав наказ про своє звільнення, але водночас повідомив журналістам, що планує оскаржити його в суді.

Перше судове засідання відбулось вчора. Наступне заплановане на 8 лютого.